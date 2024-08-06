Появились подробности о попытке ВСУ прорвать границу РФ в Курской области

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6 августа порядка трехсот украинских боевиков около 08:00 атаковали российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня с 8.00 утра мск противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия Государственной Границы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — рассказали в МО.
По данным оборонного ведомства, пограничники ФСБ России совместно с войсками прикрытия государственной границы отражают атаки противника и наносят по местам их дислокации мощные удары в Сумской области.
Таким образом, удары по украинским подразделениям были нанесены у Басовки, Журавки, Хотени, Юнаковки, Беловод и Храповщины в Сумской области.
Бронетехника украинских боевиков уничтожается армейской авиацией. В качестве подкрепления в район, где ведутся бои с диверсантами выдвинулась техника и личный состав российской группировки войск на Курском направлении.
В настоящее время уже уничтожено 16 единиц вражеской бронетехники.
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Элина Позднякова