Военные РФ сбили в районе Отрадного воздушный ретранслятор ВСУ
РИА: Бойцы ВС России сбили в районе Отрадного воздушный ретранслятор ВСУ
Бойцы группировки «Восток» сбили в районе Отрадного (ДНР) воздушный ретранслятор ВСУ DJI Matrice 30 с антеннами для FPV. Об этом РИА Новости сообщил командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й гвардейской армии с позывным «Фил».
Уничтожение ретранслятора, усиливавшего дальность дронов-камикадзе DCE, обеспечило трёхдневное затишье на участке без атак FPV противника.
«В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, то есть за то же самое Отрадное, Богатырь вылетаем, более северо-западнее, ищем. Вообще ищем артиллерию, но вот нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 с антеннами для FPV и поразили его», — делился «Фил».По его словам, группа демонстрирует высокую результативность: за неделю поражено множество вражеских целей. Сейчас бойцы сосредоточены на новой задаче — перехвате разведывательного БПЛА ВСУ «Лелека».
«Это новая цель для нас интересная», — объяснял РИА Новости «Фил».