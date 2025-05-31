Освобождение ВС РФ села Кондрашовка и окружение ВСУ в районе Зелёной Долины под Донецком: последние новости СВО на 31 мая
Российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля. Основные бои идут на Покровском, Торецком и Краснолиманском направлениях. В то же время российские военные успешно противостоят попыткам украинских войск перейти границу из Сумской области. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская и Белгородская области
В ожидании переговоров, которые должны состояться в Стамбуле, руководство ВСУ получило приказ — во что бы то ни стало продвинуться на Тёткинском и Глушковском направлениях. За прошедшие сутки противник пять раз пытался прорваться в Курскую область, но все его попытки были пресечены.
ВСУ выдвигали подразделения из Рыжевки, Искрисковщины, Бессаловки, а также дважды пытались прорваться в поселок Новый Путь. Попытки противника подобраться к границе РФ своевременно вскрывались российской разведкой и были остановлены огнем артиллерии и операторами FPV.
В ходе ожесточённых столкновений российские военные смогли продвинуться в направлении Алексеевки и Кондратовки, а также в близлежащих районах. Продолжаются работы по очистке приграничных лесных территорий, а в Юнаковке идут интенсивные боевые действия.
В селе Водолаги продолжается операция по освобождению территории. ВС РФ зачищают местность, вытесняя противника из укрытий как в самом селе, так и в близлежащих лесах.
Торецкое направление
В районе между Мирноградом и Торецком ВС РФ ведут боевые действия вдоль линии Попов Яр – Полтавка – Русин Яр. В западной части села Яблоновка российские военные продвинулись на 400 метров, где сейчас идут активные боевые действия. В районе Зари и к югу от него продолжается зачистка территории. Российские штурмовые группы успешно вытеснили противника из опорных пунктов, расположенных вдоль дороги в направлении Дылеевки, а также восточнее Озаряновки.
Покровское направление
ВС РФ продолжают продвигаться в южном направлении от Орехово и в северном от Котляровки, постепенно освобождая территорию между этими населёнными пунктами и Муравкой.
В Новониколаевке российские военные освободили большую часть села, продолжая активно теснить противника. В Новосергеевке, где украинские военные демонстрируют стойкое сопротивление, продолжаются бои за установление контроля над населённым пунктом.
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Купянское направление
Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Кондрашовка. Это позволило перекрыть две дороги, ведущие в сторону населённого пункта Великий Бурлук. Захват соседнего населённого пункта Тищенковка позволил сократить расстояние до железнодорожной ветки, ведущей в том же направлении, менее чем до двух километров. Это открывает новые перспективы для продолжения наступления.
Краснолиманское направление
После окончания зачистки в селе Редкодуб ВС РФ начали продвижение в сторону Глущенково. К югу по линии фронта российские войска продвинулись на один километр в направлении населённого пункта Карповка.
В районе Зелёной Долины ВС РФ постепенно окружают позиции противника, охватывая село с севера и юга. В Торском российские подразделения вытеснили украинские войска из Рыбхоза, укрепляя свои позиции.