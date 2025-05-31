31 мая 2025, 10:16

Фото: iStock/ iStockVadim

Российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля. Основные бои идут на Покровском, Торецком и Краснолиманском направлениях. В то же время российские военные успешно противостоят попыткам украинских войск перейти границу из Сумской области. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».





Содержание Курская и Белгородская области Торецкое направление Покровское направление Купянское направление Краснолиманское направление







Курская и Белгородская области

Торецкое направление

Покровское направление

Российским военным выплатили награду в 15 миллионов за первый сбитый F-16

Купянское направление

Краснолиманское направление