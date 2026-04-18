Число пострадавших при стрельбе в Киеве выросло до 10
В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева погибли двое человек, еще десятерых, включая ребенка, госпитализировали. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в соцсетях.
Напомним, 18 апреля мужчина открыл огонь по прохожим, после чего ворвался в супермаркет «Велмарт» возле станции метро «Демеевская» и взял в заложники посетителей. Силовики оцепили здание и начали штурм.
По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, перед этим с нападавшим беседовала женщина-переговорщик, которая пыталась убедить его сдаться. Однако тот во время задержания начал стрелять в полицейских, и его ликвидировали.
Стрелком оказался 57-летний Дмитрий Васильченков, которого насильно мобилизовали в армию всего несколько дней назад. Он сбежал из воинской части с карабином Kel-Tec SUB2000.
