У супермаркета в Киеве, где засел стрелок, начался пожар
У супермаркета в Киеве, где забаррикадировался вооруженный мужчина, начался пожар. Об этом сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, преступник устроил взрыв, после чего загорелась прилегающая территория. Внутри магазина продолжают звучать выстрелы, злоумышленника пока не обезвредили.
Напомним, в супермаркете «Велмарт» в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Мужчина с автоматом захватил заложников и застрелил, предположительно, четырех человек. Правоохранители продолжают попытки освободить людей и задержать стрелка.
