Киевского стрелка ликвидировали: стала известна его личность
В Киеве ликвидировали преступника, открывшего стрельбу по прохожим и захватившего заложников в супермаркете. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Нападавшим оказался 57-летний Дмитрий Васильченков, которого насильно мобилизовали в армию всего несколько дней назад. Сбежав из воинской части с карабином Kel-Tec SUB2000, он открыл огонь на Голосеевском проспекте, убил и ранил несколько человек, а затем забаррикадировался в магазине «Велмарт».
Женщина-переговорщик пыталась убедить его сдаться, но в итоге силовики приняли решение о штурме. В результате боевого столкновения мужчину, которому через три дня должно было исполниться 58 лет, уничтожили на месте.
Читайте также: