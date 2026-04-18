Киевского стрелка ликвидировали: стала известна его личность

18 апреля 2026, 18:48

Устроившего стрельбу в Киеве мужчину ликвидировали

Фото: iStock/Helios8

В Киеве ликвидировали преступника, открывшего стрельбу по прохожим и захватившего заложников в супермаркете. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.