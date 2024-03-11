«Чистая линия» закупила антидрон-оборудование для армии

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«В помощь фронту» – тенденция, которую поддержвают не только члены семей бойцов СВО и неравнодушные граждане, но и крупные компании, которые также стремятся облегчить быт военных и поднять им настроение, если есть такая возможность.
Фирма «Чистая линия» закупила для фронта антидрон-оборудование, сообщил телеканал «360°».
«Чистая линия» отправила на фронт свой главный продукт – мороженое. На фронт доставили не только лакомство, но и технику, необходимую ребятам за ленточкой. Там и выяснили, чем могут помочь и что закупить на Большой земле.
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«Я был в Донецке, я был в Мариуполе, который только был освобождён, в Тельманово, Новоазовске. И когда мне показывали школы, куда прилетало, я начал изнутри понимать, что происходит. Я приехал, и мы приняли решение, что наша компания должна быть с нашей страной, с нашими Вооружёнными силами и помогать, чем можем», - рассказал вице-президент ГК «Чистая линия» Армен Бениаминов.
«Совместно с областной администрацией, совместно с военными определяем на тот момент, что возможно и что в наших силах. Исходя из этого, начинаем действовать. В этот раз мы узнали, что в одном из подразделений Вооружённых сил нужна антидроновая техника. И мы нашли возможность достать оборудование, выкупили его. И сегодня произошла передача», - поделился опытом Бениаминов.Такие инструменты работы помогают бойцам не только в проведении операций, но и дают понимание, что они не одни, что в тылах их любят, ждут, переживают за них и готовы помогать словом и делом. А когда помощь ещё и серьёзная, это говорит о том, что формальностей больше нет. Есть только искренняя забота.
«Когда у тебя есть всё необходимое техническое оборудование для того, чтобы ты мог поражать врага и обеспечивать безопасность своим товарищам, то такая помощь бесценна», — поблагодарил вице президента «Чистой линии» боец СВО с позывным «Скромный».В прошлом месяце компания отвезла на фронт внедорожную технику, в этот раз – средства противодроновой борьбы. Что будет дальше покажет время, но главное в том, что любая помощь сокращает время конфликта, приближая нас к общей победе.
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Сергей Калугин