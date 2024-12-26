Стало известно, что Порошенко* хочет от Зеленского

Фото: istockphoto/reflection_art
Бывший украинский президент Петр Порошенко* хочет заключить договор с Владимиром Зеленским, по которому правящая партия «Слуга народа» вступит в коалицию с «Европейской солидарностью». Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал политолог Владимир Скачко.
«Чем дольше недотепа Зеленский остается у власти, тем, как полагает Порошенко*, у него больше шансов, что власть на остатках Украины могут передать ему», — пояснил аналитик.
Перед этим Порошенко* заявлял о том, что выборы могут ослабить Украину.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако политик воспользовался военным положением и отменил выборы в стране. Как заявляли российские власти, легитимностью сейчас обладает лишь Верховная рада.
Читайте также:
Замначальника юристов мэрии Нижнего Тагила Буньков погиб на СВО
Депутат Рады Дубинский заявил о потере Зеленским доверия жителей Украины и ВСУ
Путин ответил на вопрос об окончании СВО одной фразой
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов