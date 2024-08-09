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Боевики понесли серьезные потери: Военные ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

ВС России сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы
09 августа 2024, 09:40
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Российские бойцы сорвали попытку Вооруженных сил Украины форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках. Об этом рассказал военнослужащий группировки войск «‎Днепр» с позывным «‎Икс», пишет РИА Новости.
Противником в четыре утра была предпринята масштабированная попытка форсирования водной преграды в направлении Кинбурнской косы. Российская разведка отследила действия боевиков еще на правом берегу Днепра.

«Попытка высадки десанта была пресечена. Противник понес значительные потери. Украинская армия задействовала в операции около 20 десантных лодок», — поделился военный.



По его словам, часть плавсредств боевиков была уничтожена в дальней морской зоне, часть подорвались на минах.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по боевикам ВСУ в Курской области. Летчик Су-25 Дмитрий рассказал, что ВСУ потеряли большое количество личного состава. По его словам, это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом.

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Наемник из Франции был уничтожен военными ВС РФ в Красногоровке при ударе по танку ВСУ
ТАСС: Французский наемник погиб при ударе по танку ВСУ в Красногоровке
09 августа 2024, 09:55

Фото: iStock/breakermaximus

Российская артиллерия нанесла удар по танку ВСУ, в результате чего был уничтожен военнослужащий из Франции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«В Красногоровке ударили по танку ВСУ. Одним из членов экипажа оказался военнослужащий из Франции. При ударе он был тяжело ранен», — отметил собеседник.

По его словам, французу была оказана вся необходимая медицинская помощь, однако он умер от полученных травм.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр. Военнослужащий группировки войск «‎Днепр» с позывным «‎Икс» рассказал, что российская разведка отследила действия боевиков еще на правом берегу Днепра. Попытка высадки десанта была пресечена. Противник понес значительные потери. Украинская армия задействовала в операции около 20 десантных лодок.

До этого минобороны опубликовало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском. По данным ведомства, он был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий. Все полученные разведывательные данные были проанализированы, военные приняли решение о точечном огневом воздействии по БК ВСУ. В результате точного удара, нанесенного расчетом гаубицы Д-30, боекомплект полностью уничтожен.

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В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура
В Херсонской области под контролем Киева взрывом повредило критический объект
09 августа 2024, 09:40

Фото: iStock/aapsky

В подконтрольной Украине части Херсонской области в результате взрыва повредило объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава назначенной киевским режимом военной администрации региона Александр Прокудин. О каком объекте речь, где он располагается и что стало причиной взрыва, он уточнять не стал.
Ранее Минобороны сообщало, что в курском приграничье ВС РФ ударили по личному составу и военной технике ВСУ при помощи неуправляемых авиационных ракет. Атаку произвела штурмовая авиация на истребителях Су-25.

Летчик Су-25 Дмитрий рассказал, что ВСУ потеряли большое количество личного состава. По его словам, это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом. Помимо этого, он отметил, что боевики несут большие потери броне- и автотехники.

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#всу
#вс рф
#минобороны
#удар
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В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия после атаки БПЛА
09 августа 2024, 09:15

Фото: iStock/bbsferrari

В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия после атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.
Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации. Сегодня ночью Липецк подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

«Приняли решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия. Спортивные и семейные события будем проводить с обеспечением повышенных мер безопасности», — написал губернатор.

Он выразил уверенность, что местные жители с пониманием отнесутся к этому решению. Помимо этого, Артамонов заявил, что еще девять пунктов временного размещения готовы в Липецке, всего они могут принять около 4,8 тысячи человек. Кроме того, губернатор сообщил, что на текущий момент в списке пострадавших после атаки девять человек. Всем раненым сейчас оказывают необходимую помощь.

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#всу
#вс рф
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Марочко: российские войска выбили ВСУ из-под Кармазиновки за админграницу ЛНР
09 августа 2024, 08:39

Фото: iStock/Evgeny555

Российские войска выбили подразделения ВСУ из-под села Кармазиновка, выдавив противника за административную границу ЛНР. Об этом со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко сообщает ТАСС. По его словам, у ВС РФ есть потенциал «для расширения освобожденной территории».
«В ходе активных освободительных действий ВС РФ выбили украинских боевиков с их занимаемых позиций и вынудили отступить за административную границу ЛНР западнее населенного пункта Кармазиновка», — пояснил Марочко.
Эксперт добавил, что на данный момент участок границы, который удалось освободить от ВСУ, достиг 1 километра.

Ранее сообщалось, что военные силы России успешно разгромили колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая прорвалась в Курскую область. Согласно опубликованной информации, колонна двигалась в районе Малой Локни, расположенной примерно в 15-20 километрах от российско-украинской границы. Военные машины остановились на данном участке, где их и настигли российские силы.

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#вс рф
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Военные ВС РФ нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по боевикам ВСУ в Курской области
Экипажи Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по ВСУ в Курской области
09 августа 2024, 08:33

Фото: iStock/yucelyilmaz

В приграничном районе Курской области российские военные нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по личному составу и военной технике ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — указано в сообщении.

Летчик Су-25 Дмитрий рассказал, что ВСУ потеряли большое количество личного состава. По его словам, это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом. Помимо этого, он отметил, что боевики несут большие потери броне- и автотехники.

В оборонном ведомстве сообщили, что все цели были уничтожены, а экипаж после нанесения удара вернулся на аэродром вылета.

Ранее стало известно, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город. До этого военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу.

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Белгородский губернатор показал кадры последствий удара ВСУ по Шебекино
Гладков: Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино
09 августа 2024, 08:18

Фото: iStock/lusia599

В многоквартирный дом в Шебекино влетели четыре дрона ВСУ. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.

По словам Гладкова, никто за медицинской помощью не обращался. Он отметил, что в нескольких квартирах произошел пожар. Оперативные службы работают на месте происшествия. Информация о последствиях уточняется.
Ранее стало известно, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город. До этого военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#жители
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Губернатор Липецка рассказал о готовности пунктов временного размещения
Губернатор: ПВР в Липецке могут принять около 4,8 тысячи человек
09 августа 2024, 07:31

Фото: istock/simonmayer

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что еще 9 пунктов временного размещения готовы в Липецке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Липецк подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. Позже губернатор сообщил, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

По его словам, пункты временного размещения готовы принять 4800 человек. Помимо этого, он отметил, что в настоящий момент ограничено движение по лебедянской трассе в районе выезда из Липецка.

До этого в администрации города заявили, что для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов на территории Липецкого муниципального округа вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Проводится эвакуация из населенных пунктах: Копцевы хутора, Федоровка, Тынковка и Яковлевка.

Губернатор Липецка Игорь Артамонов сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадало 6 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
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ПВО сбила несколько воздушных целей над морем у Севастополя
Развожаев: Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в небе над Севастополем
09 августа 2024, 07:16

Фото: iStock/DedMityay

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей над морем у Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
«Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей над морем», — пояснил он.

По его словам, все службы приведены в состояние боевой готовности. Развожаев призвал жителей города оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, а также напомнил, что нельзя подходить к обломкам и суббоеприпасам.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#пво
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В Липецке обнародовали данные о количестве пострадавших
В Липецкой области при атаке ВСУ пострадали шесть человек
09 августа 2024, 06:59

Фото: istock/Alexandr Lebedko

В Липецкой области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали шесть человек. Артамонов сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор информировал о массированной атаке БПЛА на Липецк, которая привела к повреждению объекта энергетической инфраструктуры и нарушениям в электроснабжении. В связи с этим на территории Липецкого муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов.

В населенных пунктах Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка проводится эвакуация жителей для обеспечения их безопасности.

«По предварительным данным, в результате атаки пострадали шесть человек. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в больницах Липецка. Красный уровень угрозы сохраняется для Липецка и Липецкого муниципального округа», — сообщил Артамонов.

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