Боевики понесли серьезные потери: Военные ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

В подконтрольной Украине части Херсонской области в результате взрыва повредило объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава назначенной киевским режимом военной администрации региона Александр Прокудин. О каком объекте речь, где он располагается и что стало причиной взрыва, он уточнять не стал.