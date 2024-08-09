Боевики понесли серьезные потери: Военные ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

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Российские бойцы сорвали попытку Вооруженных сил Украины форсировать Днепр в направлении Кинбурнской косы примерно на 20 десантных лодках. Об этом рассказал военнослужащий группировки войск «Днепр» с позывным «Икс», пишет РИА Новости.
Противником в четыре утра была предпринята масштабированная попытка форсирования водной преграды в направлении Кинбурнской косы. Российская разведка отследила действия боевиков еще на правом берегу Днепра.
По его словам, часть плавсредств боевиков была уничтожена в дальней морской зоне, часть подорвались на минах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по боевикам ВСУ в Курской области. Летчик Су-25 Дмитрий рассказал, что ВСУ потеряли большое количество личного состава. По его словам, это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом.
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«Попытка высадки десанта была пресечена. Противник понес значительные потери. Украинская армия задействовала в операции около 20 десантных лодок», — поделился военный.
По его словам, часть плавсредств боевиков была уничтожена в дальней морской зоне, часть подорвались на минах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по боевикам ВСУ в Курской области. Летчик Су-25 Дмитрий рассказал, что ВСУ потеряли большое количество личного состава. По его словам, это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом.
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Дарья Осипова