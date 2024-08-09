Грузинские наёмники участвуют в атаке ВСУ на Курскую область

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Грузинские наёмники участвуют в атаках на Курскую область. Об этом сообщает американский портал War Zone.
Отмечается, что в составе подразделений ВСУ, атакующих российский регион, находятся порядка 120 боевиков «Грузинского легиона»*.
Напомним, данное подразделение украинской армии было создано в 2014 году под руководством ГУР Минобороны Украины.
Попытка вторжения ВСУ в Курскую область была безуспешно осуществлена рано утром 6 августа. Войска противника нанесли массированные удары по приграничным территориям, после чего попытались прорвать границу и пройти вглубь российского региона. Однако им не удалось реализовать план, поскольку ВС РФ оперативно остановили надвигающуюся армию.
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*организация признана террористической и запрещена на территории России
Напомним, данное подразделение украинской армии было создано в 2014 году под руководством ГУР Минобороны Украины.
Попытка вторжения ВСУ в Курскую область была безуспешно осуществлена рано утром 6 августа. Войска противника нанесли массированные удары по приграничным территориям, после чего попытались прорвать границу и пройти вглубь российского региона. Однако им не удалось реализовать план, поскольку ВС РФ оперативно остановили надвигающуюся армию.
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Значит это надолго? ВСУ начали окапываться в Курской области
*организация признана террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова