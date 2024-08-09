МЧС признал обстановку в Курской области ЧС федерального характера

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Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера. Об этом пишет РИА Новости.
Боевики Вооруженных сил Украины 6 августа решили прорваться в Курскую область. В атаке участвовали более 1 000 бойцов ВСУ. В больницах Курской области находятся 38 человек, в том числе пять детей, попавших под обстрелы.
Девятого августа прошло экстренное заседание Правительственной комиссии по предотвращению и устранению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Главным вопросом повестки дня стала ситуация, которая сложилась на территории Курской области. В этом регионе был установлен федеральный уровень реагирования.
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вводится в случае аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которое может привести или уже привело к человеческим жертвам, а также ущербу здоровью людей или окружающей среде, значительным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности населения.
Ранее сообщалось, что до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе.
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Девятого августа прошло экстренное заседание Правительственной комиссии по предотвращению и устранению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Главным вопросом повестки дня стала ситуация, которая сложилась на территории Курской области. В этом регионе был установлен федеральный уровень реагирования.
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вводится в случае аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которое может привести или уже привело к человеческим жертвам, а также ущербу здоровью людей или окружающей среде, значительным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности населения.
Ранее сообщалось, что до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе.
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Дарья Осипова