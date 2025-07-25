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Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на российские регионы

ПВО России уничтожило 105 украинских БПЛА за ночь
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 105 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ.



Согласно предоставленным данным, наиболее значительное количество беспилотников было уничтожено в следующих регионах:

  • 26 БПЛА над Белгородской областью;
  • 25 БПЛА над Брянской областью;
  • 23 БПЛА над Ростовской областью;
  • 9 БПЛА над акваторией Азовского моря;
  • 8 БПЛА над Краснодарским краем;
  • 5 БПЛА над Ставропольским краем;
  • 3 БПЛА над Курской областью;
  • 3 БПЛА над Тамбовской областью;
  • 2 БПЛА над Воронежской областью;
  • 1 БПЛА над Орловской областью.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Дарья Осипова

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