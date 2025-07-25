Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на российские регионы
ПВО России уничтожило 105 украинских БПЛА за ночь
Ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 105 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ.
Согласно предоставленным данным, наиболее значительное количество беспилотников было уничтожено в следующих регионах:
- 26 БПЛА над Белгородской областью;
- 25 БПЛА над Брянской областью;
- 23 БПЛА над Ростовской областью;
- 9 БПЛА над акваторией Азовского моря;
- 8 БПЛА над Краснодарским краем;
- 5 БПЛА над Ставропольским краем;
- 3 БПЛА над Курской областью;
- 3 БПЛА над Тамбовской областью;
- 2 БПЛА над Воронежской областью;
- 1 БПЛА над Орловской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.