Стали известны российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего
Наиболее часто атакуемыми украинскими силами регионами России стали Белгородская, Курская, Брянская и Ростовская области, а также Краснодарский край, республика Крым и Севастополь. Всего в этих территориях зафиксировано свыше 3,2 тысячи обстрелов. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.
По словам главы СКР, по фактам более 3255 обстрелов, зарегистрированных в указанных регионах, уже возбуждены уголовные дела.
Бастрыкин также привел данные о последствиях этих атак: в результате погибли 779 человек, среди которых 23 ребенка, а также получили ранения 3459 человек, включая 202 несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в пригородах Таганрога и Новочеркасска прогремело не менее семи взрывов. Предварительной причиной называют работу системы ПВО в процессе уничтожения БПЛА ВСУ «Лютый». Также в Сети появились кадры поражения украинского дрона над Новочеркасском.
Читайте также: