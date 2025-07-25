Стали известны российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего

25 июля 2025, 02:31

Бастрыкин: ВСУ наиболее часто атакуют Белгородскую, Курскую, и Ростовскую области

Фото: iStock/Diy13

Наиболее часто атакуемыми украинскими силами регионами России стали Белгородская, Курская, Брянская и Ростовская области, а также Краснодарский край, республика Крым и Севастополь. Всего в этих территориях зафиксировано свыше 3,2 тысячи обстрелов. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.