Украинский дрон атаковал сдавшихся военнослужащих в районе Серебрянского леса
В районе Серебрянского леса в Луганской Народной Республике произошел инцидент, в результате которого украинские военнослужащие, пытавшиеся сдаться, стали жертвами атаки с помощью дрона. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью РИА Новости.
По его словам, российское передовое подразделение успешно продвинулось вглубь обороны противника и окружило одну из позиций украинских сил. После боестолкновения трое оставшихся в живых бойцов 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины приняли решение сдаться. Однако, когда они подняли руки и начали двигаться в сторону российских позиций, по ним был нанесен удар украинским беспилотником.
В результате атаки двое военнослужащих погибли на месте от полученных ранений, а третий скончался от потери крови во время эвакуации российскими медиками.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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