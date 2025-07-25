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Украинский дрон атаковал сдавшихся военнослужащих в районе Серебрянского леса

Марочко: ВСУ дроном убили сослуживцев в районе Серебрянского леса в ЛНР
Фото: iStock/Tomas Ragina

В районе Серебрянского леса в Луганской Народной Республике произошел инцидент, в результате которого украинские военнослужащие, пытавшиеся сдаться, стали жертвами атаки с помощью дрона. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью РИА Новости.



По его словам, российское передовое подразделение успешно продвинулось вглубь обороны противника и окружило одну из позиций украинских сил. После боестолкновения трое оставшихся в живых бойцов 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины приняли решение сдаться. Однако, когда они подняли руки и начали двигаться в сторону российских позиций, по ним был нанесен удар украинским беспилотником.

В результате атаки двое военнослужащих погибли на месте от полученных ранений, а третий скончался от потери крови во время эвакуации российскими медиками.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

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