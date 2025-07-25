Украинский дрон атаковал сдавшихся военнослужащих в районе Серебрянского леса

25 июля 2025, 07:26

Марочко: ВСУ дроном убили сослуживцев в районе Серебрянского леса в ЛНР

Фото: iStock/Tomas Ragina

В районе Серебрянского леса в Луганской Народной Республике произошел инцидент, в результате которого украинские военнослужащие, пытавшиеся сдаться, стали жертвами атаки с помощью дрона. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью РИА Новости.