Над Невинномысском ночью сбили 37 беспилотников ВСУ

25 июля 2025, 06:49

Глава Невинномысска Миненков: над городом сбили 37 БПЛА ВСУ, пострадавших нет

Фото: iStock/Dragon Claws

Над Невинномысском в Ставропольском крае ночью было сбито 37 украинских дронов. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков в своем Telegram-канале.





Миненков лично прибыл на место событий для координации, подтвердив отсутствие жертв и повреждений инфраструктуры.



После серии ночных взрывов, слышных в городе, Миненков призвал жителей сохранять спокойствие и не распространять панику. Он уточнил, что ситуация находится под полным контролем городских служб и военных, которые продолжают патрулирование и мониторинг.



Глава города поблагодарил военных за эффективные действия и призвал граждан доверять только официальной информации.





«Нахожусь на месте. Ситуацию контролируем. Прошу всех убрать панику и не распространять слухи. 37 прилетов, без потерь, без разрушений в городе! Спасибо нашим ребятам! Военным!», — написал он.