Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на российские регионы
ПВО России перехватила 61 украинский беспилотник за ночь
В ночь с 3 на 4 августа дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом проинформировало МО РФ.
Согласно официальным данным, беспилотники были сбиты в различных регионах:
- 18 — над акваторией Черного моря,
- 12 — над Воронежской областью,
- 11 — над Республикой Крым,
- 8 — над Белгородской областью,
- 6 — над Волгоградской областью,
- 2 — над Брянской областью,
- 2 — над Ростовской областью,
- 1 — над Московским регионом,
- 1 — над Рязанской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.