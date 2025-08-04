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Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на российские регионы

ПВО России перехватила 61 украинский беспилотник за ночь
Фото: iStock/NiseriN

В ночь с 3 на 4 августа дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом проинформировало МО РФ.



Согласно официальным данным, беспилотники были сбиты в различных регионах:

  • 18 — над акваторией Черного моря,
  • 12 — над Воронежской областью,
  • 11 — над Республикой Крым,
  • 8 — над Белгородской областью,
  • 6 — над Волгоградской областью,
  • 2 — над Брянской областью,
  • 2 — над Ростовской областью,
  • 1 — над Московским регионом,
  • 1 — над Рязанской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Дарья Осипова

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