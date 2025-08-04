ПВО сбила несколько беспилотников над Воронежем — угроза атаки сохраняется
Над Воронежем ликвидированы БПЛА, пострадавших нет
Системы ПВО уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над Воронежем, угроза новых атак сохраняется, сообщил губернатор Александр Гусев.
В ночь на 4 августа средства противовоздушной обороны перехватили и сбили над территорией Воронежа несколько вражеских беспилотников. По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют разрушения и пострадавшие. Губернатор Александр Гусев подтвердил информацию в своем Telegram-канале:
«Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона также сохраняется. Если вы увидели лежащий беспилотник или его фрагменты, сообщите об этом по телефону 112, не приближаясь к опасным предметам».
Инцидент произошёл через несколько часов после аналогичного эпизода в Крыму. Ранее над акваторией Чёрного моря вблизи Севастополя расчёты ПВО ликвидировали три воздушные цели. За последние сутки это уже пятая попытка атаки с применением БПЛА на юге и центральной части России.