Боец ВСУ отказался возвращаться под огонь: опубликованы радиопереговоры с командиром

04 августа 2025, 00:15

Командир 14-й бригады ВСУ требует от бойца «Амбала» идти под пули

Военный блогер Борис Рожин опубликовал радиопереговоры бойца 14-й бригады нацгвардии ВСУ, отказавшегося возвращаться на уничтоженную позицию под огнём российских войск на покровском направлении.