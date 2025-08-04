Боец ВСУ отказался возвращаться под огонь: опубликованы радиопереговоры с командиром
Военный блогер Борис Рожин опубликовал радиопереговоры бойца 14-й бригады нацгвардии ВСУ, отказавшегося возвращаться на уничтоженную позицию под огнём российских войск на покровском направлении.
В аудиозаписи, появившейся в Telegram-канале Бориса Рожина, командир с позывным «Белый» в нецензурной форме требует объяснений от подчинённого с позявным «Амбал», почему тот третий раз отступил с позиции.
Боец настаивает, что его укрепление полностью разрушено, но офицер игнорирует доводы и приказывает вернуться под обстрел.
Инцидент произошёл на фоне критической обстановки под Красноармейском (Покровском), где российские войска создали «сжимающееся кольцо» окружения, взяв под контроль прилегающие населённые пункты. По данным военных источников, успех достигнут за счёт истощения украинской обороны и растянутости фронта ВСУ.
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