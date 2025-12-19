Путин: Киев не демонстрирует готовности к территориальным уступкам
Киев не демонстрирует готовности к территориальным уступкам. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии.
Глава страны отметил, что когда киевский режим развязал войну в Донбассе, Россия подчеркнула, что она будет вынуждена признать ЛНР и ДНР. При этом Путин уточнил, что Кремль знает о готовности украинской стороны к диалогу.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
Читайте также: