«Гадать не нужно»: домыслы о визите главы ЦРУ в Москву могут сыграть очень злую шутку

27 августа 2026, 17:40

Генерал-майор ФСБ Михайлов: обсуждение визита главы ЦРУ может навредить РФ

Фото: iStock/pedrosala

Руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор ФСБ Александр Михайлов призвал не пытаться отгадать цель визита директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа.





Напомним, 25 августа российские СМИ сообщили, что в Москву прибыл директор ЦРУ США Джон Рэтклифф. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава США Дональд Трамп. Информационная повестка, а также круг участников совещаний не раскрываются.



Песков же отметил, что прямых контактов между президентом России Владимиром Путиным и директором ЦРУ не было, пишут argumenti.ru.





«Общение с директором ЦРУ осуществлялось через разведывательные службы, Путин проинформирован о встрече и результатах переговоров», — приводит издание слова Пескова.

«Если эта тема является закрытой, то ее и обсуждать не надо. Гадать не нужно. Все домыслы могут сыграть очень злую шутку. Ведь если результаты визита и вообще сам факт переговоров были не для печати, то выдвижение различного рода версий всякими дилетантами, которые вообще не знают, что такое ЦРУ, вещь очень опасная», — добавил эксперт.