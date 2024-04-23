«Застреливают сдающихся в плен России»: военнослужащий рассказал о зверствах ВСУ

Видео: Telegram-канал Минобороны России
Военнослужащий ВСУ рассказал о зверствах командования армией.
По словам украинского военнопленного Андрея Бабенко, служба в ВСУ — это дорога в один конец. На фронте расстреливают украинцев, которые сдаются в плен Вооружённым силам России.
Также он рассказал, что на фронте его подразделение несколько раз было разгромлено, а сам он получил контузию. Несмотря на это, командование постоянно возвращало его на передовые позиции.
Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль опорные пункты украинских боевиков на окраине Клещеевки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Также он рассказал, что на фронте его подразделение несколько раз было разгромлено, а сам он получил контузию. Несмотря на это, командование постоянно возвращало его на передовые позиции.
Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль опорные пункты украинских боевиков на окраине Клещеевки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева