На Украине суды начали выносить приговоры военным за отказы выполнять приказы

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Украинские суды начали выносить приговоры военнослужащим за отказ выполнять приказы командования в ходе попыток удержания позиций в сене Крынки Херсонской области. Об этом пишет издание «Страна.ua».
За последнее время в реестре судебных решений появилось по меньшей мере семь таких приговоров. В результате решением суда к пяти годам тюрьмы были приговорены два морпеха, которые отказались форсировать Днепр и закрепиться в Крынках в ноябре прошлого года.
Также в двум годам лишения свободы был приговорён гранатомётчик из Винницкой области. Он не выполнил приказ об осуществлении замены личного состава бригады в Крынках, удерживании позиций и не допуска прорыва противника. Отмечается, что мужчина публично отказался от выполнения требований командования.
Остальные военные, привлечённые за аналогичные нарушения, отделались дисциплинарными наказаниями.
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Также в двум годам лишения свободы был приговорён гранатомётчик из Винницкой области. Он не выполнил приказ об осуществлении замены личного состава бригады в Крынках, удерживании позиций и не допуска прорыва противника. Отмечается, что мужчина публично отказался от выполнения требований командования.
Остальные военные, привлечённые за аналогичные нарушения, отделались дисциплинарными наказаниями.
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Анастасия Чинкова