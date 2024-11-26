«Чтобы наказать»: стало известно, откуда появилось название «Орешник»

Сергей Миронов (Фото: kremlin.ru)
На Руси из орешника делали розги для наказания, что может быть связано с названием новой российской ракеты «Орешник». Так считает лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает РИА Новости.
По его словам, многие рассуждают, откуда взялось название «Орешник».
По его словам, противник понимает, что «против нашего лома у них нет приема», что станет отличным уроком для всех.
Ранее сообщалось, что Миронов пришел на пленарное заседание Госдумы в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина и надписью: «Крепкий Орешник».
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«Если мы вспомним, то как раз орешник — наряду и с березой, и с рябиной, и с ивой — на Руси использовался как розги. Для того, чтобы кто не слушается, чтобы наказать», — пояснил Миронов.
По его словам, противник понимает, что «против нашего лома у них нет приема», что станет отличным уроком для всех.
Ранее сообщалось, что Миронов пришел на пленарное заседание Госдумы в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина и надписью: «Крепкий Орешник».
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Элина Позднякова