Пять жителей Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ

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При атаке украинских беспилотников в Белгородской области ранены пять мирных жителей. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате атаки дрона, упавшего на территорию коммерческого объекта, четверо мужчин получили ранения. Троих пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу. Четвёртого мужчину с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями грудной клетки, шеи и ноги отвезли в Городскую больницу № 2 г. Белгорода. Повреждены 8 транспортных средств и фасад здания.
Гладков также рассказал, что в хуторе Балки Шебекинского округа беспилотник ВСУ ударил по работающей в поле сельхозтехнике. Ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. После оказания медицинской помощи он переведён в областную клиническую больницу.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дронов сельхозпредприятие в регионе.
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Гладков также рассказал, что в хуторе Балки Шебекинского округа беспилотник ВСУ ударил по работающей в поле сельхозтехнике. Ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. После оказания медицинской помощи он переведён в областную клиническую больницу.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дронов сельхозпредприятие в регионе.
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Анастасия Чубина