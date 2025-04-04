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Пять жителей Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ

Фото: iStock/MDV Edwards

Фото: iStock/MDV Edwards

При атаке украинских беспилотников в Белгородской области ранены пять мирных жителей. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате атаки дрона, упавшего на территорию коммерческого объекта, четверо мужчин получили ранения. Троих пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу. Четвёртого мужчину с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями грудной клетки, шеи и ноги отвезли в Городскую больницу № 2 г. Белгорода. Повреждены 8 транспортных средств и фасад здания.

Гладков также рассказал, что в хуторе Балки Шебекинского округа беспилотник ВСУ ударил по работающей в поле сельхозтехнике. Ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. После оказания медицинской помощи он переведён в областную клиническую больницу.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дронов сельхозпредприятие в регионе.

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#белгородская область
Подмосковная молодежь примет участие во Всероссийской неделе субботников
04 апреля 2025, 16:23

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

С 18 по 27 апреля по всей стране пройдет Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту». Масштабная акция по благоустройству приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Всероссийское экологическое движение «Экосистема» при поддержке платформы Добро.рф. В уборке территорий примут участие экологи, молодежные объединения, семьи, корпоративные волонтёры, представители общественных организаций, активисты движений «Волонтёры Победы», «Волонтёры Подмосковья», «Движение первых», а также ветераны и участники специальной военной операции.

Объекты для проведения субботников определят сами жители регионов путём голосования в социальных сетях региональных отделений «Экосистемы». Голосование стартует 4 апреля, а итоги объявят 10 числа. Победившие территории станут основными площадками для уборки.

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

По итогам акции будут определены победители в номинациях: «Самый активный регион», «Самая активная компания», «Самая активная организация», «Самый масштабный субботник» и «Самый креативный пост об акции».

Чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться на платформе Добро.рф, выбрать мероприятие в своем регионе и опубликовать фото с хэштегами #мызачистоту, #МыВместе, #движениеэкосистема и #Росмолодежь. Жители Подмосковья также могут принять участие через платформу volonter.mosreg.ru. Все участники получат электронные сертификаты.

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#активисты
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Выплаты для участников СВО: что предлагает Минобороны РФ в Московской области за подписанный контракт?
04 апреля 2025, 16:10

Фото: iStock/MDV Edwards

В России труд военных хорошо оплачивается. Пока патриоты защищают безопасность страны, государство заботится о семьях этих бойцов.
В Московской области для участников специальной военной операции и их близких предусмотрены различные выплаты и льготы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Служба по контракту в Подмосковье: возможности и преимущества

Служба по контракту в армии России предлагает множество возможностей для тех, кто готов посвятить себя защите Родины. В Подмосковье контрактники могут рассчитывать на высококачественную подготовку, современное оборудование и поддержку своих близких.

Высший уровень подготовки

Одним из главных преимуществ службы по контракту является доступ к опытным инструкторам, которые обеспечивают высший уровень подготовки. Это позволяет военнослужащим не только развивать свои навыки, но и уверенно действовать в различных ситуациях.

Современная экипировка

Контрактники получают лучшую доступную на сегодняшний день экипировку, что значительно повышает их безопасность и эффективность в боевых условиях. Качественная и индивидуальная боевая подготовка — это залог успешного выполнения задач.

Поддержка семьи и близких

Служба по контракту также включает особый уровень взаимодействия с близкими и семьями военнослужащих. Это важный аспект, который помогает поддерживать моральный дух и уверенность в себе.

Зарплата и дополнительные выплаты в 2025 году

В 2025 году военнослужащие по контракту могут рассчитывать на достойное денежное довольствие в зависимости от воинского звания и должности. Минимальные суммы составляют:

  1. 204 000 ₽ — стрелок (рядовой);
  2. 232 000 ₽ — командир отделения (сержант);
  3. 242 000 ₽ — заместитель командира взвода — командир отделения (сержант).

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за участие в боевых действиях и выполнение специальных задач:

  1. 8 000 ₽ — за каждый день участия в активных наступательных действиях;
  2. 50 000 ₽ — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;
  3. от 50 000 ₽ — за захват или уничтожение вооружения или военной техники противника.

Социальные гарантии и льготы

Военнослужащие по контракту имеют право на государственные выплаты, социальные гарантии и льготы. К ним относятся:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • сохранение рабочего места на период действия контракта и три месяца после его окончания.

Преимущества для семьи контрактника

Семьи военнослужащих также получают ряд преимуществ, включая:

  • кредитные каникулы;
  • внеочередное зачисление детей в детский сад;
  • бесплатные завтраки и обеды в школе для детей;
  • помощь в поиске работы и профессиональном обучении.
Служба по контракту в Подмосковье — это не только возможность служить своей стране, но и шанс на стабильное финансовое положение и поддержку своей семьи. Для многих это становится важным шагом к построению успешной карьеры и обеспечению будущего своих близких.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Генсек НАТО Рютте не подтвердил участие Зеленского в гаагском саммите
04 апреля 2025, 15:44

Владимир Зеленский

Генсек североальянса Марк Рютте не подтвердил участие Владимира Зеленского на саммите в Гааге, поскольку пока у него нет программы будущего мероприятия.
«У нас пока нет никаких подробностей по саммиту, поэтому об этом позднее», — ответил генсек НАТО на соответствующий вопрос.
Саммит НАТО в Гааге состоится 24-26 июня. Исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот говорила, что правительство выделило на его организацию 95 миллионов евро.

«Мир и безопасность нельзя воспринимать как должное. В эти неспокойные времена <...> НАТО играет ключевую роль для нашей безопасности, свободы и ценностей. Организуя этот саммит НАТО, Нидерланды укрепляют свои позиции в качестве надежного партнера», — отмечала и.о. министра.
Владимир Зеленский не раз говорил о том, что Украину якобы должны принять в альянс, однако западные союзники Киева постоянно откладывали этот вопрос, а президент США Дональд Трамп заявлял, что Зеленский «знает, что его не примут» в НАТО.

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#новости
#россия
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Беспилотники ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
В Брянской области дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие, пострадавших нет
04 апреля 2025, 15:08

Фото: iStock/vadimrysev

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дронов сельхозпредприятие в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
По его словам, пострадавших нет, повреждено здание фермы и трактор.

Ранее Богомаз сообщил, что в результате удара беспилотников ВСУ по посёлку Белая Березка в Брянской области погиб один человек, ещё один получил ранения.

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#трактор
#всу
#брянская область
#дрон
#ферма
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«Страшные потери»: Алаудинов раскрыл подробности атаки ВСУ на Белгородскую область
Алаудинов: ВСУ понесли страшные потери при прорыве в Белгородскую область
04 апреля 2025, 14:40

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ понесли страшные потери при попытке вторжения в Белгородскую область. Такое заявление сделал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в эфире Первого канала.
По его словам, на сегодняшний день обстановка для ВС РФ в Белгородской области складывается довольно хорошо, если учитывать тот факт, что еще две недели назад украинские боевики вновь попытались прорвать границу РФ и зайти на территорию Белгородской области.

«Сейчас все под контролем, эти участки зачищаются. Противник не устает забрасывать новое и новое мясо, хотя видит, что ежедневно несет просто страшные потери», — сказал Алаудинов.

Он подчеркнул, что украинская армия не может добиться каких-либо успехов на территории Белгородчины.

Ранее Алаудинов подчеркивал, что ВСУ не смогут дойти до Белгорода.

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#армия
#мясо
#всу
#вс рф
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