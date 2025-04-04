Владимир Зеленский
Владимир Зеленский — эстрадный артист с неидеальными советниками, заявил в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном глава Минфина США Скотт Бессент.
«Он исполнитель, своего рода эстрадный артист», — прокомментировал министр.При этом Бессент считает, что «некоторые правительственные чиновники вокруг него и кабинета министров очень хороши». О Зеленском не раз высказывались, как об артисте, находящемся на посту президента страны. Президент России Владимир Путин говорил о нем следующее: «Одно дело играть, а другое дело — быть кем-то».
Кроме того, Зеленский известен своими противоречивыми заявлениями о мире и переговорах. Недавно глава киевского режима с разницей в день заявил, что готов к переговорам с Путиным, а затем сделал диаметрально противоположное заявление.
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Никита Кротов