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Глава Минфина США назвал Зеленского артистом эстрады

Бессент: Зеленский является эстрадным артистом с неидеальными советниками
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский — эстрадный артист с неидеальными советниками, заявил в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном глава Минфина США Скотт Бессент.
«Он исполнитель, своего рода эстрадный артист», — прокомментировал министр.
При этом Бессент считает, что «некоторые правительственные чиновники вокруг него и кабинета министров очень хороши». О Зеленском не раз высказывались, как об артисте, находящемся на посту президента страны. Президент России Владимир Путин говорил о нем следующее: «Одно дело играть, а другое дело — быть кем-то».

Кроме того, Зеленский известен своими противоречивыми заявлениями о мире и переговорах. Недавно глава киевского режима с разницей в день заявил, что готов к переговорам с Путиным, а затем сделал диаметрально противоположное заявление.

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Ракетный удар ВС РФ поразил более 80 военных и западных наемников ВСУ в Кривом Роге
МО: ракетный удар ВС РФ по ресторану в Кривом Роге позадил до 85 военных ВСУ
04 апреля 2025, 23:25

Фото: iStock/vadimrysev

В результате удара ВС РФ по ресторану в Кривом Роге погибли до 85 военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов, которые воевали за ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны России.
Атака была нанесена 4 апреля высокоточными ракетами с фугасным снаряжением. Целью удара стало место проведения совещания командиров украинских подразделений и западных офицеров.

«В 18.49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог», — сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Помимо человеческих потерь противника, также было уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

Ранее стало известно, что в беседе с журналистом Такером Карлсоном глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Владимир Зеленский — эстрадный артист с неидеальными советниками.

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«Чтобы никто не радовался»: депутат Милонов рассказал о своем ранении на СВО
Милонов никому не рассказывал о ранении на СВО, чтобы этим не пользовался враг
04 апреля 2025, 22:59

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов никому не рассказывал о полученном в зоне спецоперации ранении, чтобы этой информацией не воспользовался противник. Подробности парламентарий раскрыл в разговоре с KP.RU.
«Противник может использовать гибель или ранение в своей информационной войне, именно поэтому, когда я получил первое ранение, я вообще об этом никому не сказал, чтобы никто не радовался», — прокомментировал Милонов.
Политик был старшим наводчиком, наводил «Рапиру», заправлял в пушку снаряды и поддерживал пехоту. В настоящее время депутатам запрещено находиться в зоне боевых действий на протяжении длительного времени. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Пять жителей Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ
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#россия
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#война
#госдума
#новости
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«Должны знать это заранее»: В США сделали заявление о ВС РФ
Рубио: возможное наступление ВС РФ будет означать, что Москва не хочет мира
04 апреля 2025, 20:36

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Если Россия начнет наступать, значит Москва не хочет мира, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Его слова приводит телеканал C-SPAN.
«Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят ли они мира или нет. Если нет, мы должны знать это заранее, чтобы скорректировать нашу политику», — произнес Рубио.
Он подчеркнул, что американская сторона хочет завершения боевых действий. Политик считает, что настоящее прекращение огня должно сопровождаться тишиной.

«Если бы было настоящее прекращение огня, полное прекращение огня — ничего бы не взрывалось», — добавил Рубио.
Президент России Владимир Путин в марте говорил о том, что Москва согласна на перемирие, если будут устранены первоначальные причины кризиса и оно приведет к долгосрочному миру.

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Беспилотники ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
#мир
#россия
#украина
#сша
#война
#сво
#конфликт
#новости
#вс рф
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Пять жителей Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ
04 апреля 2025, 18:23

Фото: iStock/MDV Edwards

При атаке украинских беспилотников в Белгородской области ранены пять мирных жителей. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате атаки дрона, упавшего на территорию коммерческого объекта, четверо мужчин получили ранения. Троих пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу. Четвёртого мужчину с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями грудной клетки, шеи и ноги отвезли в Городскую больницу № 2 г. Белгорода. Повреждены 8 транспортных средств и фасад здания.

Гладков также рассказал, что в хуторе Балки Шебекинского округа беспилотник ВСУ ударил по работающей в поле сельхозтехнике. Ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. После оказания медицинской помощи он переведён в областную клиническую больницу.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дронов сельхозпредприятие в регионе.

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#белгородская область
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Подмосковная молодежь примет участие во Всероссийской неделе субботников
04 апреля 2025, 16:23

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

С 18 по 27 апреля по всей стране пройдет Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту». Масштабная акция по благоустройству приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Всероссийское экологическое движение «Экосистема» при поддержке платформы Добро.рф. В уборке территорий примут участие экологи, молодежные объединения, семьи, корпоративные волонтёры, представители общественных организаций, активисты движений «Волонтёры Победы», «Волонтёры Подмосковья», «Движение первых», а также ветераны и участники специальной военной операции.

Объекты для проведения субботников определят сами жители регионов путём голосования в социальных сетях региональных отделений «Экосистемы». Голосование стартует 4 апреля, а итоги объявят 10 числа. Победившие территории станут основными площадками для уборки.

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

По итогам акции будут определены победители в номинациях: «Самый активный регион», «Самая активная компания», «Самая активная организация», «Самый масштабный субботник» и «Самый креативный пост об акции».

Чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться на платформе Добро.рф, выбрать мероприятие в своем регионе и опубликовать фото с хэштегами #мызачистоту, #МыВместе, #движениеэкосистема и #Росмолодежь. Жители Подмосковья также могут принять участие через платформу volonter.mosreg.ru. Все участники получат электронные сертификаты.

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