«Должны знать это заранее»: В США сделали заявление о ВС РФ

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Если Россия начнет наступать, значит Москва не хочет мира, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Его слова приводит телеканал C-SPAN.
«Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят ли они мира или нет. Если нет, мы должны знать это заранее, чтобы скорректировать нашу политику», — произнес Рубио.Он подчеркнул, что американская сторона хочет завершения боевых действий. Политик считает, что настоящее прекращение огня должно сопровождаться тишиной.
«Если бы было настоящее прекращение огня, полное прекращение огня — ничего бы не взрывалось», — добавил Рубио.Президент России Владимир Путин в марте говорил о том, что Москва согласна на перемирие, если будут устранены первоначальные причины кризиса и оно приведет к долгосрочному миру.
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