«Должны знать это заранее»: В США сделали заявление о ВС РФ

С 18 по 27 апреля по всей стране пройдет Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту». Масштабная акция по благоустройству приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.