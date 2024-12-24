Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 4 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Три вражеских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Ростовской области, один – над территорией Воронежской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Военные в Курской области получат выплаты наравне с участниками СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Военные в Курской области получат выплаты наравне с участниками СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова