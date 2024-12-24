Появились кадры возникшего после падения БПЛА в Ростовской области пожара

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov
В социальных сетях появились кадры пожара в Ростовской области, вызванного атакой беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Записи были опубликованы в Telegram-канале Mash.
По предварительной информации, огонь возник в лесополосе после того, как обломки дронов упали на землю. На видео можно увидеть огненное зарево на горизонте, однако звуков взрывов не фиксируется.
Министерство обороны России сообщило, что вечером 23 и в течение ночи 24 декабря над Ростовской областью удалось сбить 12 беспилотников. Кроме того, два БПЛА были перехвачены над Азовским морем.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Министерство обороны России сообщило, что вечером 23 и в течение ночи 24 декабря над Ростовской областью удалось сбить 12 беспилотников. Кроме того, два БПЛА были перехвачены над Азовским морем.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Дарья Осипова