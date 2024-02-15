«Чудовищное преступление»: В МИД РФ высказались о теракте в Белгороде

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Преступные власти киевского режима вымещают свою злость на мирных граждан России, заявили на официальном сайте МИД РФ.
Напомним, днём 14 февраля Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду. В небе над городом было уничтожено 14 снарядов чехословацкой РСЗО «Вампир». В настоящий момент известно о шести погибших, включая четырёхмесячную девочку. Осколок от запущенной Киевом ракеты упал прямо на коляску.
По словам представителей МИД, терпящий неудачи на полях СВО киевский режим решил выместить свою злость на мирных граждан России.
В МИД РФ выступили с призывом к мировому сообществу обратить внимание на ужасающие преступления киевских властей.
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«Повреждены многоквартирные дома, одно из промышленных предприятий, автомобили, магазин. Никакого военного смысла данная акция не имела», — уточнили в российском министерстве иностранных дел.
В МИД РФ выступили с призывом к мировому сообществу обратить внимание на ужасающие преступления киевских властей.
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Евгения Парфентьева