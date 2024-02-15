«Трусливая предсмертная агония»: В Госдуме прокомментировали удар ВСУ по Белгороду

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн назвал сегодняшний обстрел Белгорода – это трусливой предсмертной агонией киевского режима и выразил надежду на то, что возмездие уже близко.
«Террористический акт устрашения обрушился сегодня на Белгород. Это ни что иное, как трусливая предсмертная агония киевского режима, который даже при колоссальной военной поддержке своих союзников, ничего не может на поле боя», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что украинские террористы в очередной раз стреляли по мирным жителям, ведь они не могут дать сдачи. Среди погибших есть дети. При этом депутат выразил надежду на то, что возмездие уже близко.
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