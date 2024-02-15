Шесть человеком погибли под украинским обстрелом Белгорода

Фото: iStock/Soumen Hazra
Количество погибших под обстрелом Белгорода увеличилось до шести, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, днём 15 февраля Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду. Над городом было сбито 14 снарядов, выпущенных из чехословацкой реактивной системы залпового огня «Вампир».
Осколки ракеты попали по зданию торгового центра. Четыре человека, находившихся в здании в момент атаки, погибли.
Позже стало известно о гибели четырёхмесячной девочки. Мать гуляла с ребёнком на стадионе, осколок ракеты попал прямо в коляску.
По информации 112, всего в настоящий момент известно о гибли шести человек. Количество пострадавших уточняется.
Читайте также:
«Акт терроризма»: В МИД РФ прокомментировали обстрел Белгорода
Четырехмесячная девочка погибла при обстреле Белгорода
Появились официальные подробности ракетной атаки ВСУ на Белгород
Осколки ракеты попали по зданию торгового центра. Четыре человека, находившихся в здании в момент атаки, погибли.
По информации 112, всего в настоящий момент известно о гибли шести человек. Количество пострадавших уточняется.
Читайте также:
«Акт терроризма»: В МИД РФ прокомментировали обстрел Белгорода
Четырехмесячная девочка погибла при обстреле Белгорода
Появились официальные подробности ракетной атаки ВСУ на Белгород
Евгения Парфентьева