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«Манипуляторка не выросла»: В ГД жёстко ответили на требования Зеленского

Картаполов: Ультиматумы Киева бесполезны и неэффективны
Андрей Картаполов (Фото: Telegram @pravda_oborona)

Андрей Картаполов (Фото: Telegram @pravda_oborona)

Манипуляции Владимира Зеленского после предложения президента РФ Владимира Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле не волнуют РФ. Такое заявление сделал глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
«У Зеленского ещё манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать. Есть решение Верховного главнокомандующего, и он сказал, что мы готовы к переговорам. Шар на их стороне. Но никакие ультиматумы, никакие идиотские высказывания (киевских властей – ред.) ни к чему не приведут», — заявил Картаполов в беседе с Life.ru.

По его словам, украинская сторона должна чётко осознать то, что происходит на фронте, где бойцы ВС РФ продолжают активное наступление по всей линии боевого столкновения. Картаполов подчеркнул, что Россия и далее будет говорить с противником на языке силы, так как другого он не понимает.

Напомним, Путин предложил киевским властям возобновить переговоры в Стамбуле по конфликту на Украине. Российский лидер отметил, что диалог может состояться без предварительных условий. Сначала Зеленский заявил, что согласится на переговоры только после полного прекращения огня, однако позже объявил о своём согласии.

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Мизулина выложила язвительный пост после победы над Дудем* и Лебедевым: «Девочек обижать нельзя»
Мизулина отреагировала на победу над Дудем* и Лебедевым
13 мая 2025, 12:45

Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina)

Лефортовский суд Москвы вынес решение по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к Юрию Дудю* и Артемию Лебедеву. Там сочли видео, которые распространяли журналист и дизайнер, порочащими честь и репутацию общественного деятеля.
Своим успехом Екатерина Мизулина поделилась в Телеграм-канале. Возлюбленная певца SHAMAN отметила, что Юрий Дудь* и Артемий Лебедев должны удалить ролики, в которых они затрагивают ее честь и деловую репутацию главы Лиги безопасного интернета.

Помимо прочего, у Мизулиной получилось взыскать с дизайнера и журналиста 300 и 200 тысяч соответственно — в качестве компенсации морального вреда. Средства пойдут на нужды спецоперации, уточнила Екатерина.

«Таким образом, иноагент, который выступает против СВО и занимается дискредитацией российской армии, материально поддержит наших бойцов. Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать», — обратила внимание возлюбленная SHAMAN'а.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#екатерина мизулина
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#суд
#соцсети
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Ожесточенные бои на угледарском и торецком направлениях, освобождение села Котляровка: последние новости СВО на 13 мая
13 мая 2025, 10:13

Фото: iStock/Wirestock

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


За минувшие сутки российские войска ликвидировали штурмовые группы противника на направлениях Тёткино и Глушково, а также продолжили укреплять зону безопасности в Сумской области.

В районе Павловка — Новый Путь военнослужащие из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ предприняли попытку перейти границу. В результате работы ВС РФ большинство нападавших было ликвидировано, четверо бойцов сдались в плен.

В районе Тёткино российской армией проводится массированная огневая атака по всем доступным укрытиям противника. ВСУ несет значительные потери в живой силе, в том числе из-за невозможности эвакуации раненых.

В зоне боевых действий на границе Сумской области ВС РФ продолжают ликвидировать позиции беспилотных летательных аппаратов и миномётные расчёты украинских войск.

В районе Липцов были нанесены удары по двум группам ВСУ, которые пытались атаковать. В результате были уничтожены их бронетехника, пикапы и средства связи.

На Волчанском направлении штурмовые группы РФ зачистили 36 домов и закрепились на позициях. В окрестностях Волчанских Хуторов российские военные выбили противника из пяти опорных пунктов и продолжают продвигаться вглубь Харьковской области.

В Курской области обнаружен украинский беспилотник с фашистскими свастиками
В Курской области обнаружен украинский беспилотник с фашистскими свастиками

Покровское направление


Российские войска успешно продвигаются к границам Днепропетровской области. Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Котляровка. Кроме того, российские войска, преодолевая лесные массивы к западу от Новоалександровки, почти достигли окраин Новониколаевки — ещё одного населённого пункта, находящегося вблизи границы.

Торецкое направление


На данном участке фронта активные боестолкновения идут в районе Новой Полтавки. Ведется подготовка к штурму населенного пункта Яблоновка, куда российские войска выдвинулись с севера, от Новооленовки. В том же направлении штурмовые отряды РФ, продвигаясь по полям от Александрополя, усиливая натиск.

В южной части Романовки и на западных границах Петровки начались активные бои. Часть российских военных пытается продвинуться на север, в направлении Катериновки и Клебан-Быка.

Краснолиманское направление


Подразделения ВС РФ заняли позиции на возвышенностях к северу от населённого пункта Колодезь, что обеспечивает им тактическое превосходство для последующего наступления на село. В случае успеха это может позволить им продвинуться на запад или окружить Лиман с северо-западной стороны. Кроме того, боевые действия продолжаются в Новомихайловке, Липовом и Редкодубе.

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным
Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

Угледарское направление


В окрестностях Новосёлки, Вольного Поля и Весёлого продолжаются активные боевые действия. Особенно ожесточённые столкновения идут за село Богатырь, где российские войска начали масштабную атаку и уже контролируют примерно половину территории населённого пункта.

Если российские военные займут село, то ВСУ будут вынуждены отступить на запад, до хутора Ялта. За несколько дней зачистки «карман», расположенный в районе Отрадного, будет ликвидирован, и ВС РФ вплотную подойдут к стыку трёх областей – Днепропетровской, Запорожской и ДНР.

Купянское направление


На этом участке ВС РФ были достигнуты определённые тактические успехи. В окрестностях Загрызово и Колесниковки российские военные продвинулись в западном направлении от Двуречной, укрепляя свои позиции. Противник предпринимает попытки контратаки, но пока они не приносят результатов.

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#россия
#военные
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#всу
#вс рф
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#переговоры
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В Курской области обнаружен украинский беспилотник с фашистскими свастиками
Командир «Пилат»: в Курской области найден дрон ВСУ с фашистскими свастиками
13 мая 2025, 06:42

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Курской области саперы сводного отряда разминирования МЧС России обнаружили украинский беспилотник с фашистскими свастиками. Об этом рассказал командир отряда с позывным «Пилат».
«При выполнении заявки от муниципалитета группой разминирования сводного отряда был обнаружен ударный беспилотник, на котором была нанесена фашистская свастика. Он был весь в свастиках», — передает слова «Пилата» РИА Новости.

Командир отметил, что его отряд хотел сохранить корпус беспилотника, при этом уничтожив боевую часть. По признанию «Пилата», дрон планировали в дальнейшем продемонстрировать в ответ на заявления украинской стороны о том, что в их стране нет фашизма. Данный беспилотник был уничтожен в Курской области в конце апреля.

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#беспилотник
#дрон
#всу
#украина
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#бпла
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Настоятель Питирим: в Судже ВСУ расстреливали автомобили монастыря при эвакуации
13 мая 2025, 06:16

Фото: iStock/Olena_Z

По словам настоятеля Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря игумена Питирима, который находится в Суджанском районе Курской области, при эвакуации ВСУ обстреливали автомобили братии. Об этом сообщает ТАСС.
«Во время эвакуации братия была оставлена ВСУ, отобрали телефоны, деньги, через некоторое время отпустили. А уже на следующем опорном пункте по машинам была выпущена автоматная очередь — погиб трудник монастыря», — рассказал Питирим агентству.

Изначально братия собиралась эвакуироваться еще 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. Настоятель отметил, что этого сделать было невозможно из-за большого количества беспилотников в небе. По итогу эвакуация началась на следующий день.

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Посол Мирошник: Зеленский должен выразить свою позицию по переговорам действиями
13 мая 2025, 01:06

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский и его «кураторы» должны действиями выразить позицию по предстоящим переговорам между РФ и Украиной. Так считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, на сегодняшний день ещё рано говорить о каких-либо достигнутых договорённостях.

«Предложение сделано, поэтому сейчас мяч на той стороне. Мы ждем реакции с той стороны, со стороны спонсоров, со стороны кураторов, со стороны самого Зеленского. Эта позиция должна быть выражена не только в словах, какой-то истеричной риторике, а в действиях», — сказал Мирошник в разговоре с «Газетой.Ru».

При этом Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в четверг, 15 мая, в Турции, за что первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT сравнил главу киевского режима с «человеком из подворотни».

«Это не речь президента страны, это не речь политика, это высказывание человека из подворотни, который не понимает ни в политике, ни в международных переговорах. Это призыв человека, который привык на сцене выступать с различными комическими репризами», — отметил Водолацкий.

Он пояснил, что перед переговорами лидеров стран сначала создаются передовые группы, которые должны обсудить основные темы, а это длительная работа, уточнил парламентарий.

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Политолог оценил реакцию Зеленского на мирное предложение Путина

«Сыграть шоу»: Политолог оценил успех переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая
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#зеленский
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