«Манипуляторка не выросла»: В ГД жёстко ответили на требования Зеленского

Андрей Картаполов (Фото: Telegram @pravda_oborona)
Манипуляции Владимира Зеленского после предложения президента РФ Владимира Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле не волнуют РФ. Такое заявление сделал глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
«У Зеленского ещё манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать. Есть решение Верховного главнокомандующего, и он сказал, что мы готовы к переговорам. Шар на их стороне. Но никакие ультиматумы, никакие идиотские высказывания (киевских властей – ред.) ни к чему не приведут», — заявил Картаполов в беседе с Life.ru.
По его словам, украинская сторона должна чётко осознать то, что происходит на фронте, где бойцы ВС РФ продолжают активное наступление по всей линии боевого столкновения. Картаполов подчеркнул, что Россия и далее будет говорить с противником на языке силы, так как другого он не понимает.
Напомним, Путин предложил киевским властям возобновить переговоры в Стамбуле по конфликту на Украине. Российский лидер отметил, что диалог может состояться без предварительных условий. Сначала Зеленский заявил, что согласится на переговоры только после полного прекращения огня, однако позже объявил о своём согласии.
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