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Американская частная военная компания Forward Observation Group, чьи бойцы участвуют в атаках Вооруженных сил Украины на Курскую область, где погибли мирные жители, отказалась комментировать свое участие в операциях на Украине, указав на запрет со стороны СБУ. Об этом информирует РИА Новости.
«При всем уважении к руководству Службы безопасности Украины все вопросы должны быть адресованы им. У нас нет комментариев», — заявили в компании.
Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group опубликовала в Instagram* фотографию, на которой трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины. Подпись к фото гласила: «Ребята в Курске», а геолокационные данные указывали на Курскую область.
В МИД РФ заявили, что участие американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе конфликта в Курской области подтверждает вовлеченность США как непосредственной стороны конфликта. Наемники, по мнению ведомства, становятся законной военной целью. МИД РФ также отметил, что в отношении причастных американских граждан будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности в соответствии с УК РФ.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Дарья Осипова