Фото: istockphoto/anmbph
В интернете появились кадры брошенных позиций Вооруженных сил Украины в Нью-Йорке с западным оружием.
Соответствующие видео есть в распоряжении «Известий». На видеозаписи виден один из блиндажей, который был брошен военными ВСУ. Боевики практически все свои вещи оставили на позициях, в том числе западное оружие.
Военными ВС России было обнаружено большое количество артиллерийских снарядов и гранаты американского производства. Помимо этого, украинские солдаты оставили свои запасы продуктов.
Ранее сообщалось, что Армия России взяла под контроль Нью-Йорк в ДНР, штурмовой отряд «Сомали» ВС РФ поднял российский флаг над населенным пунктом. Судя по прикрепленному видео, российский триколор водрузили на крыше одной из школ в Нью-Йорке.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Военными ВС России было обнаружено большое количество артиллерийских снарядов и гранаты американского производства. Помимо этого, украинские солдаты оставили свои запасы продуктов.
Ранее сообщалось, что Армия России взяла под контроль Нью-Йорк в ДНР, штурмовой отряд «Сомали» ВС РФ поднял российский флаг над населенным пунктом. Судя по прикрепленному видео, российский триколор водрузили на крыше одной из школ в Нью-Йорке.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова