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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в МО РФ.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Московской областью, двадцать три — над Брянской областью, шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три — над Калужской областью и два — над Курской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что в интернете появились кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с западным оружием. Военными ВС России было обнаружено большое количество артиллерийских снарядов и гранаты американского производства. Помимо этого, украинские солдаты оставили свои запасы продуктов.
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Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Московской областью, двадцать три — над Брянской областью, шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три — над Калужской областью и два — над Курской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что в интернете появились кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с западным оружием. Военными ВС России было обнаружено большое количество артиллерийских снарядов и гранаты американского производства. Помимо этого, украинские солдаты оставили свои запасы продуктов.
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Дарья Осипова