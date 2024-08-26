Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Армия Польши сделала заявление после массированных ударов России по Украине

Армия Польши сделала заявление после массированных ударов России по Украине

Армия Польши назвала удары России по Украине одними из самых интенсивных
26 августа 2024, 13:50
Фото: istock/ndrzej Rostek

Фото: istock/ndrzej Rostek

Массированные удары Российской Федерации по Украине были одними из самых интенсивных. Об этом утверждает оперативное командование польских ВС, пишет РИА Новости.
Напомним, что для Украины сегодняшний день стал настоящим кошмаром, потому что российские военные нанесли один из самых массированных ударов по стране. Активная фаза атаки на объекты противника со стороны ВС РФ началась в 6 утра. В операции были задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты и флот.

Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине
Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине



«Этим утром была одна из самых интенсивных российских воздушных атак по территории Украины», — отмечается в публикации.

В оперативном командовании также сообщили, что в этот день состоится брифинг по результатам реагирования польских вооруженных сил на российские удары.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Житель Саратова рассказал, что БПЛА «четко направлялся» в сторону соседнего дома

Минобороны России раскрыло последние новости о ситуации в Курской области

Российские военные наносят массированный ракетный удар по Украине
#военные
#владимир путин
#президент
#флот
#авиация
#операции
#лидер
#сво
#вс рф
Появились кадры почти разрушенной Киевской ГЭС
26 августа 2024, 14:21

Фото: istockphoto / aapsky

Появилось видео разрушений, которые произошли на Киевской ГЭС после того, как российская армия нанесла один из крупнейших ударов. Кадры опубликовала Baza.
Целью этого удара стала Киевская ГЭС в Вышгороде. О повреждении ГЭС сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

На кадрах видны повреждённые металлические конструкции и обломки бетонных сооружений. По словам очевидцев, пожар на ГЭС до сих пор не потушили.



«В результате удара были повреждены проезжая часть дамбы и машинный зал станции. Проезд по дамбе временно закрыт в обе стороны», — поделились в издании.

Утром 26 августа российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целью стали места дислокации иностранных наемников и ангары с истребителями F-16, которые недавно передали Киеву, сообщает украинская сторона.

Читайте также:

Волонтеры в Курской области попросили ГИБДД не штрафовать их при уходе от ВСУ

Житель Саратова рассказал, что БПЛА «четко направлялся» в сторону соседнего дома

Раненный в Курской области дедушка перед смертью спел волонтёрам песню — видео
#гибдд
#проезд
#пожар
#армия
#волонтеры
#станции
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Волонтеры в Курской области попросили ГИБДД не штрафовать их при уходе от ВСУ
26 августа 2024, 13:41

Фото: istockphoto/N-sky

Волонтеры в Курской области, а также военные добровольцы попросили ГИБДД не выписывать штрафы за превышение скорости при уходе от украинских беспилотников, информирует Mash, ссылаясь на нескольких находящихся рядом с зоной боевых действий человек.
Отмечено, что, когда люди уходят от украинских дронов в приграничной зоне, то им приходят так называемые «письма счастья». Одного активиста оштрафовали на девять тысяч рублей за день, когда он разогнался на дороге, которую практически ежечасно атакуют беспилотники ВСУ.

Некоторые люди закрывают номера, однако их останавливают и требуют избавиться от наклеек.

Помимо этого, активисты переживают, что по номерам их могут отследить боевики. Как отметили в ведомстве, штрафы теоретически оспариваемы в суде. Полицейские порекомендовали жителям приграничных территорий не использовать видеонаблюдение без крайней необходимости.

Читайте также:

Массированная атака по Украине, бои в Курской области: последние новости СВО

ВСУ ударили по Саратовской области беспилотниками «Бобёр»

В районе аэропорта Жуляны в Киеве прогремела серия взрывов
#россия
#курская область
#гибдд
#волонтеры
#всу
#новости
#дрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Саратова рассказал, что БПЛА «четко направлялся» в сторону соседнего дома
26 августа 2024, 13:34

Фото: istockphoto/Diy13

Житель Саратова рассказал, что украинский БПЛА «четко направлялся» в сторону соседнего дома. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что российскими средствами ПВО был уничтожен украинский БПЛА. В результате атаки пострадали четыре человека. По словам 45-летнего жителя соседнего с высоткой дома, сначала был один взрыв, как будто сработало ПВО.

«А второй — я уже в окошко подбежал начал смотреть — потому что услышал характерное жужжание за этим беспилотником. Через какое-то время увидел этот беспилотник, он прям четко направлялся в сторону дома: хлопок, взрыв», — рассказал он.

Мужчина отметил, что из соседних домов вышли люди. По его словам, соседи приносили жителям пострадавшей высотки обувь и одежду, чтобы те могли одеться, так как выбежали на улицу в том, в чем спали.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее заслуженный спасатель Российской Федерации Коринный Дмитрий Владимирович рассказал, что беспилотник с взрывчатым веществом висеть напротив окна не будет, он прилетит сразу или сделает сброс. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно число пострадавших после мощного взрыва на омском НПЗ «Газпромнефть ОНПЗ»

Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине

Стало известно, что США поставляют на Украину широкий спектр химических вооружений
#губернатор
#беспилотник
#радио
#взрыв
#бпла
#обувь
#соседи
#дома
#люди
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раненный в Курской области дедушка перед смертью спел волонтёрам песню — видео
Раненный в Курской области дедушка перед смертью спел волонтёрам песню
26 августа 2024, 13:18

Фото: istockphoto/Rawpixel

В Курской области волонтёры, занимающиеся эвакуацией местных жителей, стали свидетелями трогательной и пробирающей до костей сцены. Раненый дедушка, лёжа на носилках, спел им песню, «чтобы жизнь продолжалась».
Видеозапись последнего выступления несломленного старика опубликовало в своём телеграм-канале издание URA.RU. Позже сердце пожилого мужчины не выдержало. Он скончался в больнице, подписали видео волонтёры, ставшие последними зрителями выступления отважного дедушки, продемонстрировавшего настоящий несгибаемый русский характер своей «гвардейской» песней.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ в Курской области расстреливают мирных жителей. В частности, два украинских боевика и не говорящий ни по-русски, ни по-украински иностранный наёмник расстреляли на глазах у младшей сестры девушку, которая назвала их фашистами.






Читайте также:
Раненный в Курской области волонтер вышел из комы и попросился обратно на СВО

Пенсионерка под Курском несколько дней пряталась от ВСУ в канализации

Беженка рассказала, что наемник застрелил девушку, которая назвала его фашистом

#сердце
#видео
#мужчины
#солдаты
#сво
#всу
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США назвали последствия при ударе ВСУ по Москве и Петербургу
Экс-разведчик Риттер: Украины не будет после атаки ВСУ по Москве и Петербургу
26 августа 2024, 12:39

Фото: istockphoto/yulenochekk

Если киевский режим пойдет на удары по Москве или Санкт-Петербургу для принуждения РФ к диалогу, то украинская республика перестанет существовать, высказал свое мнение в соцсетях американский отставной разведчик Скотт Риттер.
«Если Украина решится нанести удары по двум самым крупным городам России, то не удивляйтесь, если в итоге Украины больше не будет», — гласит публикация Риттера.
По словам экс-разведчика США, в этом случае РФ располагает ракетным комплексом «Авангард», способным задействовать ракеты как с ядерной, так и неядерной боевыми частями.

«Остается только надеяться, что используют лишь неядерную боеголовку», — заключил Риттер.
Ранее британское издание The Guardian информировало, что украинская сторона хочет воспользоваться дальнобойными вооружениями Запада, чтобы бить вглубь российских территорий для влияния на начало диалога с Москвой.

Читайте также:

«Будет Чернобыль»: Военэксперт рассказал о последствиях массированной атаки по Украине

Появились кадры последствий удара беспилотника ВСУ по жилому дому в Саратове

Боевики ВСУ вновь жалуются из-за своих неудач на фронте
#мир
#сша
#украина
#война
#россия
#сво
#новости
#москва
#всу
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Будет Чернобыль»: Военэксперт рассказал о последствиях массированной атаки по Украине
Военэксперт Сивков: РФ не превратит Украину в непригодную для жизни местность
26 августа 2024, 12:35

Фото: istock/aapsky

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины. За утро 26 августа зафиксировано около 75 прилётов российских дронов и крылатых ракет. Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины, все назначенные цели поражены, сообщило Минобороны РФ.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» заявил, что атака ничем не отличается от обычных действий Вооруженных сил России.

«Ничем не отличается, то же самое. Точных данных о том, что является объектом ударов, нет. Можно сказать, что средства поражения пока стандартные: «кинжалы», «искандеры», Х-101, «калибры». Наносятся удары скорее всего по энергетическим центрам, штабам, складам, где находятся боеприпасы и оружие противника, а также по системам противовоздушной обороны», — сообщил эксперт.

Также сообщается, что в Киеве и Одессе после взрывов начались перебои со светом и водой.

«Полностью остаться Украина без света и воды не может, нет. Для этого нужно уничтожить атомные станции, а мы их уничтожать не будем, потому что это будет Чернобыль на территории Украины. А Украина — это наша земля, наша территория. Превращать ее в местность, непригодную для жизни, не будем», — сказал собеседник.

Читайте также:

Массированная атака по Украине, бои в Курской области: последние новости СВО

Российскому бойцу в зоне СВО спас жизнь молитвенник в нагрудном кармане

Минобороны России раскрыло последние новости о ситуации в Курской области
#земля
#эксперт
#оружие
#радио
#жизнь
#украина
#боеприпасы
#станции
#новости
#сво
#атака
#вс рф
#всу
#сводкасво
#война
#ракетная опасность
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры последствий удара беспилотника ВСУ по жилому дому в Саратове
26 августа 2024, 12:34

Фото: istockphoto/Naypong

Утром 26 августа украинские беспилотники атаковали жилые дома в Энгельсе и Саратове. В областной столице дрон угодил в высотный дом жилого комплекса Volga Sky.
В результате атак беспилотников и падения осколков сбитых противовоздушной обороной дронов пострадали четыре человека, состояние одной женщины оценивается как крайне тяжёлое. На кадрах видеозаписи, сделанной в первые минуты после удара, видны серьёзные повреждения жилого комплекса Volga Sky. Это самое высокое здание в городе, его высота составляет 128 метров.

В доме разрушены несколько квартир, серьёзно повреждён фасад. Мэр Саратова Лада Мокроусова сообщила, что жильцам пострадавших при атаке беспилотников квартир предоставят номера в гостинице. Дом будет обследован специалистами, которые определят масштаб разрушений, чтобы принять решения относительно здания.

Читайте также:

ВСУ ударили по Саратовской области беспилотниками «Бобёр»

Стало известно число пострадавших после атаки БПЛА на Саратов

Shot показал кадры повреждений обломками БПЛА жилого дома в Саратове
#дом
#женщины
#здание
#мэр
#беспилотник
#дрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боевики ВСУ вновь жалуются из-за своих неудач на фронте
Times: ВСУ жалуются, что нападение в Курской области не помогло им в Донбассе
26 августа 2024, 12:21

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Из-за своих неудач на фронте вновь жалуются украинские неонацисты, пишут обозреватели издания The Times. Речь идет о том, что нападение на Курскую область не помогло боевикам ВСУ в Донбассе.
Иностранные журналисты уточняют, в Киеве надеялись, что вторжение под Курском поможет «облегчить нагрузку» на украинскую армию в Донецкой народной республике, где боевики переживают «почти невыносимое давление». По информации The Times, этого «не произошло».

По словам одной девушки-боевика ВСУ Дзвениславы Римар, ВС РФ постоянно продолжают свои атаки, а нападение на Курскую область никак не повлияло на украинский фронт.

Боевики ВСУ, добавила Римар, измождены. Ранее сообщалось, что бойцу СВО спасло жизнь на фронте.

Читайте также:

Минобороны России раскрыло последние новости о ситуации в Курской области

По боевикам ВСУ нанесли удар в Полтаве

В эфире украинского телемарафона вырубило свет при ракетной атаке
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины
26 августа 2024, 12:00

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Утром 26 августа российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Эти объекты обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились с использованием высокоточного оружия большой дальности наземного и морского базирования, а также с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов, тактической и армейской авиации.

Удары наносились по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Как отметили в Минобороны, все назначенные цели были успешно поражены.

Читайте также:

По боевикам ВСУ нанесли удар в Полтаве

В эфире украинского телемарафона вырубило свет при ракетной атаке

ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине
#минобороны
#рф
#украина
#удар
#оружие
#инфраструктура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф