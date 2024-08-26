Армия Польши сделала заявление после массированных ударов России по Украине

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Массированные удары Российской Федерации по Украине были одними из самых интенсивных. Об этом утверждает оперативное командование польских ВС, пишет РИА Новости.
Напомним, что для Украины сегодняшний день стал настоящим кошмаром, потому что российские военные нанесли один из самых массированных ударов по стране. Активная фаза атаки на объекты противника со стороны ВС РФ началась в 6 утра. В операции были задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты и флот.
В оперативном командовании также сообщили, что в этот день состоится брифинг по результатам реагирования польских вооруженных сил на российские удары.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Этим утром была одна из самых интенсивных российских воздушных атак по территории Украины», — отмечается в публикации.
В оперативном командовании также сообщили, что в этот день состоится брифинг по результатам реагирования польских вооруженных сил на российские удары.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова