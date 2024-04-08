Симоньян: Украинцы хотели сорвать показ российского докфильма про Донбасс в Риме

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Украинские неонацисты попытались сорвать премьерный показ российского документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра», который состоялся в Риме. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По её словам, украинские активисты собрались у входа в кинотеатр с плакатами и выкрикивали соответствующие лозунги. Несмотря на это в зале собралось множество итальянцев, которые искренне хотели узнать подробности об обстановке на Донбассе, «майдане» и причинах начала российской спецоперации.
Режиссер фильма Татьяна Борщ выступила перед зрителями по видеосвязи. Картину показали в ЕС впервые. Показы также планируются ещё в трёх городах Италии.
Читайте также:
Маргарита Симоньян сообщила, что знает о готовящемся на нее покушении
«Меня несимпатично убивать»: Симоньян ответила на обвинения со стороны СБУ
СБУ заочно предъявила новые обвинения Симоньян
Режиссер фильма Татьяна Борщ выступила перед зрителями по видеосвязи. Картину показали в ЕС впервые. Показы также планируются ещё в трёх городах Италии.
«Мы таких докфильмов еще много снимем, поберегите глотки», — заключила Симоньян.
Читайте также:
Маргарита Симоньян сообщила, что знает о готовящемся на нее покушении
«Меня несимпатично убивать»: Симоньян ответила на обвинения со стороны СБУ
СБУ заочно предъявила новые обвинения Симоньян
Элина Позднякова