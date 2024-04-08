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Симоньян: Украинцы хотели сорвать показ российского докфильма про Донбасс в Риме

08 апреля 2024, 16:39
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Украинские неонацисты попытались сорвать премьерный показ российского документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра», который состоялся в Риме. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По её словам, украинские активисты собрались у входа в кинотеатр с плакатами и выкрикивали соответствующие лозунги. Несмотря на это в зале собралось множество итальянцев, которые искренне хотели узнать подробности об обстановке на Донбассе, «майдане» и причинах начала российской спецоперации.

Режиссер фильма Татьяна Борщ выступила перед зрителями по видеосвязи. Картину показали в ЕС впервые. Показы также планируются ещё в трёх городах Италии.



«Мы таких докфильмов еще много снимем, поберегите глотки», — заключила Симоньян.

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#маргарита симоньян
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Заслуженный спасатель России Щетинин рассказал, как обезопасить семью при наводнении
08 апреля 2024, 16:24

Фото: Istockphoto / Bilanol

Люди, живущие в местах, где каждый сезон происходит половодье, понимают, что, как только придёт весна, неминуемо наступит подтопление. Первое, что нужно сделать главе семьи, – с наступлением тепла повторить с домочадцами план действий на случай подъёма воды.
Об этом заявил «Радио 1» заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московкой области Сергей Щетинин.

«Желательно даже написать это на бумаге – просто сесть за стол в один из вечеров за ужином и записать, что вы будете делать, что с собой возьмёте, какие медикаменты, какой запас продуктов, какую одежду, что возьмёт ваш сын, дочка, бабушка и так далее. Нужно определить, какую мебель и технику поднять на второй этаж», – сказал собеседник «Радио 1».
Главное, понять, как и куда и куда вы будете уходить, если понадобится, продолжил Щетинин.
«Хорошо, если у вас есть родственники, живущие в вашем посёлке или деревне где-то повыше, и вы на сто процентов уверены, что туда вода никогда не придёт. Но с ними нужно договориться заранее, что в случае потопления вы к ним придёте или приедете», – отметил специалист.
Если началось бурное таяние снега, и ситуация грозит паводком, необходимо слушать и смотреть прогноз. Когда вода начнёт подниматься, желательно оповестить об этом соседей.
«Если же вы получили по телефону сообщение о том, что нужно срочно покинуть район затопления от администрации муниципалитета или МЧС, возьмите то, что вы подготовили, и без паники выходите из дома. Лучше сделать это заранее и по возможности двигаться в путь сбора. Хорошо, если организован транспорт. Если у вас есть своя лодка, и вы владеете навыками управления, это тоже хорошо», – добавил спасатель.
В первую очередь, по его словам, нужно эвакуировать инвалидов, больных и пожилых людей, а также беременных женщин.
«Они не могут сделать это самостоятельно, и позаботиться в первую очередь надо о них. Если нет такой возможности, а вода поднимается слишком быстро, надо подняться на второй этаж или на последний этаж многоквартирного дома, взяв с собой всё необходимое – одежду, продукты, заряженный телефон. Далее нужно сигнализировать спасателям каким-то ярким предметом, повесить флаг или даже тряпку. Они будут искать вас, ориентируясь по этим приметам и по телефону. Специалисты могут увидеть на крыше яркий предмет и понять, что там находятся люди», – заключил Сергей Щетинин.
Ранее в Подмосковье был объявлен предпоследний, оранжевый, уровень погодной опасности. Причина – весеннее половодье. В регионе подтоплены дома, дворы, перекрыто автомобильное движение по нескольким мостам.

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#безопасность
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На Украине полицейского подозревают в убийстве подростка на фуникулёре
На Украине завели дело на полицейского по убийству подростка на фуникулёре
08 апреля 2024, 16:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего на фуникулёре в Киеве. Подозреваемым является сотрудник правоохранительных органов.
Отмечается, что 7 апреля вспыхнул конфликт между подростком и мужчиной, который работает водителем в Управлении государственной охраны. Когда мужчина выходил из вагона фуникулёра на верхней станции, он толкнул несовершеннолетнего, который упал, разбил головой стекло и получил порез шеи. В результате подросток скончался на месте.

По данным бюро, мужчину задержали и отстранили от исполнения обязанностей. Ему предъявлено обвинение по статье об умышленном убийстве. Теперь ему грозит от семи до пятнадцати лет тюремного заключения.

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#полицейские
#убийство
#подросток
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Хозяин гостиницы в Оренбуржье выразил готовность помочь пострадавшим от паводка
08 апреля 2024, 16:06

Фото: iStock/Wheatfield

Владелец одной из гостиниц в Соль-Илецке Оренбургской области заявил о готовности бесплатно поселить пострадавших от паводка в регионе.
В беседе с RT он добавил, что сможет принять безвозмездно около 20 человек, которые смогут проживать там до тех пор, пока паводок не закончится.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
В то же время сообщается, что весенний паводок в Оренбургской области продолжается. И вслед за Орском власти региона будут эвакуировать жителей Новотроицка. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, уровень воды в реке в черте города достиг отметки 8,5 м. Для людей уже подготовлены места для размещения.

Ранее стало известно, что два населённых пункта Московской области отрезаны паводковыми водами от транспортного сообщения.

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#новости
#природа
#регион
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В Ростовской области в музее «Донские казаки» изъяли портреты нацистских преступников
08 апреля 2024, 16:00

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники силовых структур провели обыски в мемориальном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской Ростовской области, в результате чего были изъяты портреты нацистских преступников. Об этом сообщили в оперативных службах.
Отмечается, что жалоба поступила от местных жителей, а также от участников специальной военной операции, которые просили проверить музей на предмет реабилитации нацизма. Люди были возмущены тем, что на территории комплекса находится памятник атаману Петру Краснову, который в годы Великой Отечественной войны был пособником гитлеровской Германии.

По информации источника, на изъятых портретах изображены нацистские пособники времен Великой Отечественной Сергей Павлов и Гельмут фон Павниц.

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#фсб
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Стало известно состояние Чибиса
Глава регионального Минздрава Панычев сообщил о стабильном состоянии Чибиса
08 апреля 2024, 15:39

Фото: iStock/Илья Питалев

Глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев заявил о стабильном состоянии с медленной положительной динамикой губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
«Говорить, что всё хорошо, пока преждевременно, — не пройден период, в течение которого могут возникнуть какие-то осложнения состояния. Таковы особенности течения послеоперационного периода при подобных ранениях.
Врачи круглосуточно наблюдают за состоянием главы региона и оперативно принимают все необходимые решения», — прокомментировал в беседе с RT Панычев.

Ранее сообщалось, что Александр Быданов, который ранил губернатора Мурманской области, был помещён под стражу на два месяца. Судебное заседание проходило за пределами зала, так как задержание Быданова произошло на месте происшествия.

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#происшествия
#регион
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Мошенники выманили у актёра Павла Деревянко 300 тысяч рублей через Telegram
08 апреля 2024, 15:28

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Актёр Павел Деревянко отправил мошенникам 300 тысяч рублей. Неизвестные связались с ним через Telegram от имени знакомого и попросили деньги в долг. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, с Деревянко связался его знакомый в Telegram. После короткой переписки товарищ попросил у актёра 300 тысяч рублей. Тот деньги отправил. Спустя час знакомый попросил ещё 250 тысяч, тогда Деревянко заподозрил неладное. Он позвонил в банк и попросил заблокировать перевод. Актёру повезло. Сотрудники банка сработали быстро, и деньги не ушли. Деревянко отправился в полицию писать заявление.

Ранее сообщалось, что Telegram-каналы Московской области стали всё чаще использовать мошенники для распространения фальшивых трогательных историй, с помощью которых у читателей выманивают деньги. Подписчиков подмосковных Telegram-каналов просят проявлять бдительность. Если вы планируете перевести кому-то деньги, сначала нужно тщательно проверить всю информацию.

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В Омске КМС по лёгкой атлетике во время пробежек делал закладки наркотиков
В Омске задержали КМС по лёгкой атлетике во время закладки наркотиков
08 апреля 2024, 15:08

Фото: iStock/Yingko

Спортсмена из Омска задержали за то, что он делал закладки с наркотиками во время пробежек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Уточняется, что мужчина является кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике. Его задержали на улице 2-й Островской во время занятий бегом. У спортсмена обнаружили три свёртка с наркотическим веществом. При этом в его квартире нашли ещё 436 граммов «синтетики», весы и упаковки.

«Омич, являющийся кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и активно выступающий в соцсетях за здоровый образ жизни, был участником преступной схемы по продаже запрещенных веществ через интернет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что закладки с наркотиками он делал во время пробежек. Теперь ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

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«Сидят в бетонном мешке»: в каких условиях находятся террористы из «Крокуса» в «Лефортово»
Террористы из «Крокуса» сидят в СИЗО «Лефортово» в «бетонном мешке»
08 апреля 2024, 14:46

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Террористы, напавшие на «Крокус сити холл», содержатся в СИЗО «Лефортово» в самых строгих условиях. Об этом написала член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева в статье для «Московского комсомольца».
«Террористы-наемники, совершившие чудовищное преступление в "Крокус Сити Холл", находятся в СИЗО № 2, более известном как «Лефортово». Этот изолятор федерального подчинения – самое строгое и страшное учреждение в стране. Разговоры о том, что заключенные-террористы якобы содержатся там в комфортных условиях, как бы помягче выразиться, не соответствуют действительности», — говорится в статье.

Уточняется, что ни одного из террористов за всю историю существования СИЗО «Лефортово» здесь не ждал тёплый приём. По словам Меркачевой, это учреждение построено ещё в 1881 году и является самым строгим в стране. Она рассказала, что там есть «сдвоенные» камеры, представляющие собой крошечное узкое помещение, которое напоминает бетонный мешок. Во время пребывания там многих арестантов мучают приступы клаустрофобии, однако со временем они к этому привыкают.

Меркачева также уточнила, что обвиняемые в терроризме проводят в «Лефортово» два-три года. Это время идёт следствие. После их отправляют в колонию. При этом она добавила, что террористы из «Крокуса» скорее всего проведут там меньше времени, так как их преступление слишком серьёзное. По её словам, их отправят в колонию для пожизненного заключения максимально быстро, где условия «куда хуже смертной казни».

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#преступление
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#следствие
#сизо
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В Курганской области пьяный мужчина утонул, упав с закрытого из-за паводка моста
Первым погибшим из-за паводка в Курганской области стал упавший с моста пьяный
08 апреля 2024, 14:26

Фото: iStock/Nastco

В Курганской области зафиксирован первый случай гибели человека во время паводка. Об этом сообщил глава Варгашинского округа региона Валерий Яковлев в своём Telegram-канале.
Погибшим оказался житель региона, который в состоянии алкогольного опьянения упал с моста в деревне Секисово, который был закрыт из-за половодья. Мужчина, вопреки запрету, решил перейти реку через пешеходный мост и утонул.

После этого инцидента глава региона обратился к жителям с требованием соблюдать меры безопасности.

Напомним, что 5 апреля решением губернатора Курганской области Вадима Шумкова на территории региона был объявлен режим повышенной готовности из-за паводка.

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#мост
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