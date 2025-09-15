CNN: большинство американских военных не умеют применять системы БПЛА в бою
Большинство американских военнослужащих не умеют эффективно применять беспилотные системы в боевых действиях. Телеканал CNN сообщает, что конфликт на Украине показал важность дронов, но США не успели адаптироваться к новым требованиям.
Хотя страна разработала мощное вооружение, такое как истребители и высокоточные ракеты, она не готова к массовому производству доступных дронов. Представители отрасли отмечают, что США сталкиваются с производственными трудностями и не могут конкурировать с Китаем по объемам.
Ключевая проблема заключается в запрете на использование китайских компонентов в американском оружии из-за соображений безопасности. В то же время отечественные аналоги значительно дороже.
