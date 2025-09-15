CNN: большинство американских военных не умеют применять системы БПЛА в бою

15 сентября 2025, 14:00

Фото: iStock/dangutsu

Большинство американских военнослужащих не умеют эффективно применять беспилотные системы в боевых действиях. Телеканал CNN сообщает, что конфликт на Украине показал важность дронов, но США не успели адаптироваться к новым требованиям.