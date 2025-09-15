Окружение ВСУ на Краснолиманском направлении и успехи ВС РФ под Харьковом: последние новости СВО на 15 сентября
Российские войска продолжают планомерное наступление на всех стратегических направлениях, демонстрируя эффективное сочетание огневого поражения и тактических манёвров. Несмотря на контратаки ВСУ, инициатива полностью принадлежит ВС РФ. О том, как складывается ситуация в приграничных населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении продолжаются тяжелые встречные бои вдоль всей линии фронта. Российские военные ведут активное наступление при поддержке авиации, артиллерии и ударных БПЛА. ВСУ перебрасывают дополнительные резервы, включая неподготовленных мобилизованных, пытаясь стабилизировать линию обороны. За минувшие сутки ВС РФ в районе Андреевки отразили одну атаку ВСУ. В результате массированной огневой атаки вражеская штурмовая группа была полностью уничтожена. Южнее Юнаковки продолжаются ожесточенные бои, противник оказывает упорное сопротивление.
Харьковская область
ВС РФ с тяжелыми боями продвигаются в лесу западнее Синельниково, на левом берегу реки Волчья в Волчанске и на Хатненском участке фронта. Основные усилия российской армии сосредоточены на окружении украинских подразделений в районе Волчанска и продвижении вглубь Харьковской области.
В Волчанске на левом берегу реки Волчья противник оказывает упорное сопротивление и несёт значительные потери. В ходе боёв штурмовые группы РФ продвинулись на 200 метров, увеличив плацдарм на левобережье города. На участке фронта Меловое-Хатнее российские войска, поддерживаемые авиацией и артиллерией, успешно сломили сопротивление противника и продвинулись вперед на 300 метров. Успехи отмечаются также в лесу возле Синельниково. ВС РФ на этой территории продвинулись на 200 метров, заняв опорный пункт и огневую позицию ВСУ.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении продолжается активное наступление ВС РФ. Российские штурмовые группы при поддержке артиллерии и бомбардировочной авиации постепенно проламывают оборону противника в районе Ямпольского укрепрайона ВСУ. Передовые отряды ВС РФ вышли на юго-западные окраины Заречного (Кировска), сократив расстояние до Красного Лимана до 7 километров. Украинские формирования прижаты к реке Нитриус, что создает угрозу окружения для двух взводов ВСУ.
Российские войска вошли в Шандриголово, расположенное в 9 км от Красного Лимана, и закрепились на северо-западных окраинах населенного пункта. Дроноводы и штурмовые группы при поддержке артиллерии успешно подавляют очаги сопротивления. Такое положение дел создает вероятность охвата Красного Лимана с севера и востока.
Константиновское направление
Российские войска продолжают продвижение к северу от Яблоновки, укрепляя свои позиции на близлежащих возвышенностях. На восточном фланге успешно ликвидирован выступ между Предтечино и Александро-Шультино, что позволило активизировать дальнейшие наступательные действия. ВС РФ ведут интенсивные бои на восточных окраинах Константиновки, одновременно продвигаясь с юга из района Нелеповки. ВСУ пытаются вести контратаки севернее города и обстреливают Часов Яр зажигательными снарядами, но их действия встречают решительное сопротивление.
Северское направление
В районе Выемки продолжаются активные боевые действия. Российские войска продвигаются со стороны Новосёловки и Верхнекаменского, достигая успехов. ВСУ пытаются контратаковать позиции российских сил в районе Серебрянки, но российские подразделения успешно удерживают оборону с востока и юго-востока. Кроме того, продолжается наступление в Серебрянском лесничестве и районе Дроновки. Штурмовые группы очищают лесные массивы и ликвидируют скрытые огневые позиции противника.
Купянское направление
На Купянском направлении продолжается наступление на город Купянск с севера и северо-запада. Российские войска продвинулись более чем на 1 километр за сутки, что является значительным достижением, учитывая мощные укрепления ВСУ в этом районе. В ответ на это, в минувшие сутки украинские силы предпринимали контратаки на юге Степовой Новосёлки, однако эти попытки не увенчались успехом. Российские подразделения продолжают сужать кольцо окружения, готовясь к полному освобождению города.