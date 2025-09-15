Стало известно, как отказ Starlink может повлиять на ситуацию в зоне СВО

15 сентября 2025, 13:08

Военэксперт Дандыкин: Starlink является важным компонентом связи между ВСУ

Фото: iStock/AdrianHancu

Starlink является основным инструментом связи для украинской армии в противостоянии российским войскам. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.





В понедельник, 15 сентября, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» сообщил, что Starlink перестал работать по всей линии фронта.





«Starlink — это важнейший компонент связи между (украинскими — ред.) подразделениями. Есть дублирующие системы, но Starlink — это основное. Он используется вплоть до связи между штурмовиками», — пояснил Дандыкин в беседе с RT.

«Они используются для коммуникации военных, навигации беспилотников, безэкипажных катеров. По состоянию на апрель 2025 года Киев получил порядка 50 тысяч терминалов», — пишет издание.