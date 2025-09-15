Стало известно, как отказ Starlink может повлиять на ситуацию в зоне СВО
Военэксперт Дандыкин: Starlink является важным компонентом связи между ВСУ
Starlink является основным инструментом связи для украинской армии в противостоянии российским войскам. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
В понедельник, 15 сентября, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» сообщил, что Starlink перестал работать по всей линии фронта.
«Starlink — это важнейший компонент связи между (украинскими — ред.) подразделениями. Есть дублирующие системы, но Starlink — это основное. Он используется вплоть до связи между штурмовиками», — пояснил Дандыкин в беседе с RT.
Он добавил, что отключение Starlink отрицательно повлияет на взаимодействие в бою и замедлит логистику противника. Кратковременное отключение не принесёт ВСУ существенного вреда, а вот длительное сможет обрушить всю связь, заключил Дандыкин.
По данным argumenti.ru, украинские боевики применяют Starlink для получения доступа в интернет с начала боевых действий.
«Они используются для коммуникации военных, навигации беспилотников, безэкипажных катеров. По состоянию на апрель 2025 года Киев получил порядка 50 тысяч терминалов», — пишет издание.
Отмечается, что перебои в работе системы зафиксировали не только на Украине, но и в Канаде, Италии, Польше и других странах Европы и Азии.