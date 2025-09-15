Песков: НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевскому режиму

15 сентября 2025, 13:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО предоставляет как прямую, так и косвенную поддержку Киеву, пишет РИА Новости.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевскому режиму. Поэтому можно с абсолютной уверенностью сказать, что НАТО воюет с Россией», — сказал Песков.

