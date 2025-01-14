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Киев отказался от идеи возврата территорий, находящихся под контролем России. Осуществление планов по возвращению утраченных земель отложено на неопределённый срок.
Об этом заявили обозреватели телеканала CNN, базирующегося в США. В публикации отмечается, что подразделения ВСУ вынуждены постоянно отступать под натиском российских войск, в то время как ВС РФ напротив продолжают активные наступательные действия на разных участках фронта.
На фоне практически полного экономического банкротства Украины, постоянных военных поражений, накопившейся усталости союзников от необходимости постоянно поддерживать Киев, и на Западе, и на самой Украине всё чаще говорят о необходимости начала процесса мирного урегулирования.
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«Любые планы по возвращению территорий, подконтрольных России, отложены на неопределенный срок», — пишут авторы материала.
На фоне практически полного экономического банкротства Украины, постоянных военных поражений, накопившейся усталости союзников от необходимости постоянно поддерживать Киев, и на Западе, и на самой Украине всё чаще говорят о необходимости начала процесса мирного урегулирования.
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Александр Бойцов