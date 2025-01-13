Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев раскритиковал сценарии урегулирования украинского конфликта. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.
«В преддверии начала активностей команды [избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда] Трампа на украинском треке нет недостатка в высосанных из пальца и других мест «сценариях урегулирования»», — обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности.
Дмитрий Медведев полагает, что все сценарии пока не стоят ничего, поскольку одно конкретное предложение будет намного важнее нескольких гипотез.
Зампред СБ отметил, что в исторической перспективе «германский вариант» можно рассматривать в качестве сценария урегулирования конфликта лишь в виде «прямого присоединения остатков малороссийских земель б. Украины к «большой» Российской Федерации».
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