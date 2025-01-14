Ракеты ATACMS и 200 дронов: ВСУ атаковали Россию, ВС РФ продвигаются в Курской области, последние новости СВО

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Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях, включая Угледарский и Покровский фронты. ВСУ атакуют мирные населённые пункты с использованием БПЛА и ракет. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
В Курской области продолжаются интенсивные бои в районе Погребков, где ни одна из сторон не смогла установить полный контроль над населенным пунктом. В районах Новой и Старой Сорочины, а также Орловки, украинские силы продолжают удерживать свои позиции, хотя российские войска постепенно продвигаются из лесных массивов. Ранее сообщалось о частичном блокировании Погребков российскими подразделениями, но украинская сторона быстро ввела резервы и восстановила контроль над дорогой.
Практически завершено взятие под контроль российскими войсками трассы Малая Локня – Южный. Активно используются российские FPV-дроны, что затрудняет снабжение гарнизона ВСУ в Малой Локне. Бои продолжаются в районе хутора Косицу. На днях ВСУ удалось восстановить контроль над этой территорией, однако столкновения продолжаются.
В Махновке противник вводит дополнительные резервы в бой, чтобы удержать северную часть села.
ВСУ атаковали Саратов и другие регионы: что известно
Минувшей ночью ВСУ атаковали российские территории. По данным Shot, всего сбито более 200 БПЛА и пять ракет Atacms. В Энгельсе на промышленном предприятии были зафиксированы повреждения после удара беспилотника, как сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале. Он добавил, что оперативные службы уже работают на месте происшествия.
Дежурные силы противовоздушной обороны успешно отражают массовую атаку дронов ВСУ в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, ситуация находится под контролем местных властей, никто не пострадал.
Также в пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны в результате атаки беспилотника. По информации пресс-службы главы Татарстана, инцидент обошелся без жертв, но вызвал значительное возгорание. Экстренные службы были немедленно направлены на место для устранения последствий.
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Купянское направление
ВСУ испытывают нехватку ресурсов для остановки расширения российского плацдарма в районах Двуречной и Калиново. На западный берег Оскола перебрасывается тяжёлая техника и боеприпасы, что увеличивает угрозу для Кондрашовки и Западного. В районе Сеньково армия РФ продолжает расширять свои позиции, создавая условия для окружения Купянска с двух сторон. В Загрызово и Зелёном Гае проводятся операции по зачистке территории.
Угледарское направление
На Угледарском фронте российские вооружённые силы продолжают наступательные действия, достигая значительных успехов в окружении стратегически важного населённого пункта Великая Новоселка. По информации с передовой, подразделения ВС РФ приблизились к последней грунтовой дороге, соединяющей населённый пункт с северо-западным направлением, что существенно усложняет логистику украинских сил в этом районе.
На юго-западе Угледарского фронта продолжаются ожесточённые бои в районе населённого пункта Нескучное. Согласно данным с мест, российские штурмовые подразделения развивают наступление на соседнее село Времевка, укрепляя свои позиции в стратегически важной зоне. Продвижение в этом направлении создаёт дополнительные возможности для отрезания украинских группировок от снабжения.
Фото: istockphoto/Sergii Tverdokhlibov
Херсонское направление
На Херсонском направлении продолжаются атаки ВСУ на мирные населённые пункты. За последние сутки было зафиксировано 35 артиллерийских обстрелов, затронувших восемь сёл.
В Старой Збурьевке беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в результате чего один человек погиб, а ещё один получил ранения. В Новой Каховке под обстрел попала автозаправочная станция, однако информация о пострадавших уточняется.
Северское и Краснолиманское направления
На Северском направлении ситуация остаётся стабильной: российская авиация и артиллерия продолжают наносить удары по позициям ВСУ. На Краснолиманском участке российские войска продвигаются в сторону Ивановки и Колодезей, но пока не смогли закрепиться в последнем населённом пункте.
Торецкое направление
В Торецкой агломерации российские штурмовые отряды проводят зачистку северных районов города, где всё ещё сохраняются отдельные очаги сопротивления. Активные боевые действия продолжаются на территории шахты «Торецкая», а также в Щербиновке и Петровке, где украинские силы оказывают упорное сопротивление.
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Анастасия Хохлова