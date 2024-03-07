CNN подтвердил, что в 500 м от кортежа Зеленского и Мицоакиса произошёл взрыв

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В Одессе, 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, произошёл взрыв. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что все присутствующие в кортеже почувствовали удар и заметили «грибовидное облако» дыма.
Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил телеканалу, что Зеленский и Мицотакис не пострадали в результате происшествия.
Инцидент произошёл накануне, о чём писала греческая газета «Прото тема». Сначала сообщалось, что кортеж подвергся нападению беспилотника, затем предполагалось, что это мог быть взрыв ракеты.
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Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил телеканалу, что Зеленский и Мицотакис не пострадали в результате происшествия.
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Анастасия Чинкова