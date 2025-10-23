Макрон призвал больше давить на Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ужесточить давление на Москву ради скорейшего прекращения конфликта на Украине — с этим обращением он выступил в социальной сети Х.
Он также заявил, что приветствует ввод новых санкций против России со стороны европейских стран и США.
«Мы полны решимости усилить давление на Москву», — говорится в публикации.
Ранее, в сентябре, Макрон пообещал ввести дополнительные ограничительные меры, если Москва не пойдёт на урегулирование конфликта, добавив, что их могут принять даже без согласования с американской стороной.
Перед этим глава европейской дипломатии Кая Каллас высказалась о новых санкциях США против России.