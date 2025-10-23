23 октября 2025, 20:30

Французский президент Макрон призвал больше давить на Россию для Киева

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ужесточить давление на Москву ради скорейшего прекращения конфликта на Украине — с этим обращением он выступил в социальной сети Х.





Он также заявил, что приветствует ввод новых санкций против России со стороны европейских стран и США.





«Мы полны решимости усилить давление на Москву», — говорится в публикации.