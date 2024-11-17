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Российские военные имеют преимущество перед ВСУ на всех направлениях. Из-за этого Киев не имеет никакой возможности предпринять попытку контрнаступления.
Об этом сообщают обозреватели телеканала CNN. Отмечается, что российские войска сумели добиться преимущества в ключевых точках вдоль линии фронта на востоке и юго-востоке Украины.
Эксперт вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос в интервью CNN отметил, что инициатива в ходе боевых действий сейчас, без сомнения, принадлежит российским войскам, которые использовали достигнутые тактические преимущества и закрепляют их. Специалисты отмечают, что особо тяжёлая для ВСУ ситуация сложилась в районе Купянска.
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«Плохие новости продолжают поступать», — указывается в сообщении телеканала.
Эксперт вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос в интервью CNN отметил, что инициатива в ходе боевых действий сейчас, без сомнения, принадлежит российским войскам, которые использовали достигнутые тактические преимущества и закрепляют их. Специалисты отмечают, что особо тяжёлая для ВСУ ситуация сложилась в районе Купянска.
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Александр Бойцов