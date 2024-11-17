Киев раскрыл детали «плана стойкости» Украины

Фото: istockphoto/ Yaraslau Mikheyeu
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк объявил, что «план стойкости», пообещавший представить глава киевского режима, призван поднять боевой дух граждан Украины после победы Дональда Трампа на выборах в США, проинформировала газета The Times.
«Это не план победы, представленный внешним партнерам, а план, представленный нашему обществу, — речь идет о мобилизации нашей экономики и общественных настроений», — обратил внимание Подоляк.
В данном плане речь идёт о защите Украины, ещё он охватывает «все самые болезненные вопросы, касающиеся устойчивости страны».
В материале газеты упоминалось, что украинское общество боится уменьшения объема военной поддержки со стороны западных государств после возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединённых Штатов Америки. В связи с этим советник главы офиса Зеленского подчеркнул, что украинское правительство будет наращивать производство вооружений. В будущем они хотят снизить зависимость от партнёров. Иные аспекты «плана стойкости» касаются культурного наследия Украины.
Читайте также:
Зеленский заявил о проведении Украиной испытаний четырёх видов собственных ракет
В Киеве признались, что создание ядерной бомбы не поможет Украине
В поддержке Украины образовался новый раскол
Ольга Енгалычева