ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения ВСУ в Курахово

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ВС России взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения группировки ВСУ в Курахово. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Согласно информации источника, украинской армии снабжать свой гарнизон в Курахово теперь непросто. Отмечается, что для подвоза боеприпасов и личного состава противник пытается использовать проселочные дороги, однако они также находятся под огневым контролем российских войск.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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