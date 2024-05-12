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Национальная полиция Украины: Ситуация в Волчанске резко ухудшилась

12 мая 2024, 14:56
Фото: istockphoto/Zeferli

Фото: istockphoto/Zeferli

Ситуация в Волчанске на северо-востоке Харьковской области резко ухудшилась. Людей в городе почти не осталось, здания уничтожены либо разрушены.


Об этом заявили в управлении Национальной полиции Украины, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что минувшей ночью по позициям ВСУ в Волчанске были нанесены удары фугасными авиабомбами (ФАБ). Были слышны звуки пикирующих самолётов, а также очень мощные взрывы. Атака продолжалась почти до двух часов ночи.

В недавнем докладе ISW (Institute for the Study of War, Институт изучения войны - прим. ред.) сообщалось, что российские войска стремятся завладеть Волчанском для того, чтобы угрожать украинской группировке, обороняющейся на Купянском направлении.

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#всу
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#харьковская область
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Сырский: Ситуация остаётся обостренной, РФ атакует на нескольких направлениях
12 мая 2024, 15:20

ВС РФ атакуют ВСУ со всех сторон, об этом написал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский на своей странице в социальной сети.
«Ситуация на фронте остается обостренной. Противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории», — признал Сырский.

Главнокомандующий также подтвердил, что особенно острой на этой неделе ситуация стала на Харьковском направлении. По его словам, в регионе «продолжаются горячие бои».

12 мая в своей ежедневной сводке Минобороны РФ сообщило об освобождении ещё четырёх населённых пунктов в Харьковской области. 11 мая были освобождены ещё пять сёл и деревень.

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#всу
#александр сырский
#харьковская область
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CNN: Россия создаёт в Харьковской области буферную зону для защиты Белгорода
12 мая 2024, 15:19

Фото: istockphoto/Diy13

Продвижение российских войск в Харьковской области стало одной из крупнейших наступательных операций за последнее время. Ключевой целью этого наступления станет создание буферной зоны, о которой ранее говорили власти России.
Такое мнение высказал главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто. По его словам, российские военные вовсе не случайно приложили столько усилий для этого прорыва. Эксперт полагает, что у России есть далеко идущие планы, в том числе создание своеобразной «санитарной зоны», о которой говорил президент РФ Владимир Путин и которая поможет защитить от ударов Белгородскую область.

В субботу пресс-служба министерства обороны РФ сообщила об освобождении населённых пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Также массированным ударам подверглись позиции ВСУ в Волчанске на северо-востоке региона.

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#военные
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Меркурис: ЗРК Patriot не смогут защитить ВСУ от «Искандеров» и «Цирконов»
12 мая 2024, 15:02

Фото: iStock/e-crow

Переданный США Киеву комплекс ЗРК Patriot не сможет защитить ВСУ от российских ракет, с таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«Очевидно, что ЗРК Patriot не может защитить от баллистических ракет «Искандер-М» и гиперзвуковых ракет «Циркон», которые русские уже использовали в бою», — констатировал Меркурис.

По мнению британское эксперта, ни одна система противовоздушной обороны, которую могут предоставить Вооружённым силам Украины западные союзники, не изменит их положение на полях спецоперации.

Напомним, 12 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают успешное продвижение в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Воробьёв: Подмосковье окажет любую помощь пострадавшим от теракта в Белгороде
12 мая 2024, 13:49

Фото: сайт Кремля

Обстрел жилого района в Белгороде — настоящая трагедия для всех жителей России. Это жестокий террористический акт, не имеющий оправданий.
Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он высказал белгородцам слова поддержки, а также сообщил, что Подмосковье и его жители готовы оказать любую помощь людям, пострадавшим в результате теракта. Глава региона также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.

В результате попадания обломка ракеты в десятиэтажный дом в районе второго этажа дома по улице Щорса в Белгороде обрушился целый подъезд. На данный момент известно о семи погибших, в числе которых один ребёнок. Спасатели МЧС продолжают поиски выживших под завалами.

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Захарова: Теракт в Белгороде — очередное звено в цепочке преступлений Киева
12 мая 2024, 13:34

Фото: пресс-служба МИД РФ

Террористический акт в Белгороде — это очередное кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Так охарактеризовала удар ВСУ по десятиэтажному жилому дому, в результате которого обрушился целый подъезд, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В настоящее время известно о семи погибших в результате попадания ракеты в жилой дом, напоминает «Рен ТВ». Многие люди до сих пор находятся под завалами. Среди них двое детей. Один ребёнок погиб. Спасатели МЧС продолжают поисковые работы среди развалин, извлекая из-под них выживших.

Комментируя трагедию в Белгороде, российский дипломат отметила, что прицельные обстрелы мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов давно уже стали узнаваемым почерком преступной группировки Зеленского. А стоят за ней западные спонсоры, подчеркнула Мария Захарова.

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ВС РФ освободили четыре новых населенных пункта в Харьковской области
12 мая 2024, 13:25

Фото: iStock/gorodenkoff

Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации объявила об освобождении населенных пунктов Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
Кроме того, в ведомстве отметили успешные операции по поражению живой силы и техники в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области, контролируемых Вооруженными силами Украины.

Согласно докладу, за последние сутки противник понес потери до 100 военнослужащих, также были уничтожены два танка, боевая бронированная машина «Козак» и четыре автомобиля.

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В Британии раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области
The Times: ВСУ назвали наступление ВС России в Харьковской области адским
12 мая 2024, 13:16

Фото: iStock/Anna_Anikina

Наступление российских военных в Харьковской области оказалось крайне агрессивным и разрушительным для украинских Вооруженных сил, пишет The Times со ссылкой на украинских военнослужащих.
«Сначала было тихо, а потом начался ад», — цитируется командир украинского взвода.
Один из солдат Вооруженных сил Украины, участвовавших в боях в этом районе, выразил мнение, что из-за разделенности украинского общества стране никогда не удастся одержать победу в конфликте с Россией.

В субботу Министерство обороны Украины сообщило, что российские военные захватили контроль над населенными пунктами Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.

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#всу
#вс рф
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Минобороны: жилой дом в Белгороде поврежден обломком сбитой ракеты «Точка-У»
12 мая 2024, 12:56

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Причиной обрушения жилого дома в Белгороде стал фрагмент сбитой ракеты ТРК «Точка-У». Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
По данным ведомства, около 11.40 мск ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород», — отметили в Минобороны.
По предварительным данным, погибли семь человек, около 15-ти получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки ВСУ на жилой дом в Белгороде.

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Под завалами многоэтажки, рухнувшей от прилёта снаряда ВСУ, погиб ребёнок

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Крыша над разрушенным подъездом дома в Белгороде упала на спасателей
12 мая 2024, 12:54

Фото: istockphoto/fotocelia

Крыша над разрушенным подъездом дома в Белгороде упала на спасателей, которые разбирали завалы. Пострадали как минимум три человека.
Перекрытие держалось еле-еле, странно, что оно не рухнуло сразу после попадания обломка ракеты, когда обрушился весь подъезд, передаёт телеграм-канал SHOT. И вот теперь упало и оно как раз в тот момент, когда внизу сотрудники МЧС разбирали завалы в поисках остававшихся там людей. На данный момент известно как минимум о троих пострадавших спасателях.

Жильцов десятиэтажного дома экстренно эвакуировали, так как существует возможность его полного обрушения. На месте работают сотрудники экстренных служб, медики и правоохранители.

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